Обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Индонезии

ТАШКЕНТ, 3 октября. /УЗИНФОРМ/. 2 октября ведомство инвестиций, промышленности и внешней торговли Узбекистана посетила делегация Индонезии во главе с министром туризма и креативной экономики Сандиагой Салахуддином Уно, прибывшая в Ташкент с рабочим визитом.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы развития межгосударственного сотрудничества в сферах экономики и торговли, инвестиций, сельского хозяйства, зеленой энергетики, туризма и пищевой промышленности.

По итогам встречи была достигнута договоренность о подготовке 2-го заседания межправительственной комиссии между Республикой Узбекистан и Республикой Индонезия по двустороннему сотрудничеству.

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