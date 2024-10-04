



МИД Узбекистана выпустил заявление



ТАШКЕНТ, 4 октября. /УЗИНФОРМ/. 3 октября ведомство внешней политики Узбекистана выпустило заявление в связи с очередным витком эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В нем говорится: "В Республике Узбекистан глубоко обеспокоены резким обострением ситуации на Ближнем Востоке.



Считаем, что дальнейшая эскалация может привести к беспрецедентному нарастанию рисков и угроз безопасности в обширном регионе с непредсказуемыми последствиями для всего международного сообщества.



Призываем противоборствующие стороны проявить сдержанность и воздержаться от действий, которые могут привести к еще большему обострению напряженности.



Узбекская сторона вновь отмечает необходимость принятия неотлагательных мер для мирного урегулирования конфликта в соответствии с международными нормами и решениями Совета Безопасности Организации Объединенный Наций." УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи