Глава МИД Узбекистана посетил Катар

НОВОСТИ В МИРЕ, 5 октября. /УЗИНФОРМ/. 3 октября руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов посетил Государство Катар.

Целью визита явилось участие в прошедшем в Дохе 3-м саммите Диалога по сотрудничеству в Азии, который в этом году проходил под девизом "Спортивная дипломатия" и был посвящен вопросам развития спорта в регионе.

На полях саммита глава МИД Узбекистана провел встречу с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом бин Джассимом Аль Тани.

Кроме того, узбекская делегация приняла участие в бизнес-форуме под тематическим названием «Искусственный интеллект и новые бизнесы».

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