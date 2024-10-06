



Погода в Узбекистане на 7 октября



ТАШКЕНТ, 6 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 7 октября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 24-26°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, по Устюрту 3-8° тепла, днем 23-28°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 24-29°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 23-28°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 23-28°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, по Сурхандарьинской области ночью и утром местами возможен дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 24-29°.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дождь, в высокогорьях возможен переход в снег. В отдельных районах возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15°. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи