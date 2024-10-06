Погода в Узбекистане на 7 октября

Погода в Узбекистане на 7 октября06.10.2024 11:33
ТАШКЕНТ, 6 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 7 октября, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 24-26°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, по Устюрту 3-8° тепла, днем 23-28°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 24-29°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 23-28°.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 23-28°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Переменная облачность, по Сурхандарьинской области ночью и утром местами возможен дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 24-29°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, местами дождь, в высокогорьях возможен переход в снег. В отдельных районах возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15°.
УЗИНФОРМ