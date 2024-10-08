



Погода в Узбекистане на 9 октября



ТАШКЕНТ, 8 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 9 октября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 26-28°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков, лишь по Устюрту местами возможен кратковременный дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 24-29°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 24-29°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 22-27°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 13-18°. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи