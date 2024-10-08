Глава МИД Узбекистана провел встречу с коллегами по СНГ

НОВОСТИ В МИРЕ, 8 октября. /УЗИНФОРМ/. 7 октября руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов в рамках рабочего визита в Россию принял участие в прошедшем в Москве заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств.

В ходе переговоров главы МИД обсудили повестку дня предстоящего сегодня в российской столице саммита глав государств-участников СНГ и актуальные вопросы развития регионального сотрудничества по приоритетным направлениям.

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