Глава Узбекистана принял участие в очередном саммите СНГ в Москве

НОВОСТИ В МИРЕ, 9 октября. /УЗИНФОРМ/. 8 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках рабочего визита в Россию принял участие в прошедшем в Москве под председательством Президента России Владимира Путина очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.

В саммите также приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

В своем выступлении глава Узбекистана дал высокую оценку результатам председательства России в Содружестве, акцентировал внимание на вопросах обеспечения безопасности, активизации торгово-экономических связей, развитии интернет-технологий, расширении гуманитарных обменов.

В ходе заседания были проанализированы итоги деятельности Содружества за текущий год, определены задачи на перспективу, подписаны итоговые документы, в том числе Решение Совета глав государств СНГ о председательстве в Содружестве Независимых Государств в 2025 году, которое переходит к Республике Таджикистан.

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