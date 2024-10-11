



Глава Узбекистана отбыл в Ашхабад



НОВОСТИ В МИРЕ, 11 октября. /УЗИНФОРМ/. 10 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с двухдневным рабочим визитом в Туркменистан. Целью визита, предпринятого по приглашению главы Туркменистана Сердара Бердымухамедова, является участие в предстоящей 11 октября в Ашхабаде Международной конференции «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», посвященной 300-летнему юбилею классика туркменской поэзии Махтумкули Фраги. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи