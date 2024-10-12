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Глава Узбекистана принял участие в Международном форуме в Ашхабаде
12.10.2024 10:16

НОВОСТИ В МИРЕ, 12 октября. /УЗИНФОРМ/. 11 октября в рамках рабочего визита в Туркменистан Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в состоявшейся в Ашхабаде Международной конференции «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», посвященной 300-летию со дня рождения классика туркменской поэзии Махтумкули Фраги.

Основными целями проведения международного форума явились популяризация классического наследия Махтумкули Фраги, исследование взаимосвязи языков и литератур народов Востока, его роли в развитии национальной государственности, вклада поэта-гуманиста в сокровищницу общечеловеческих духовных ценностей.

В выступлении главы Узбекистана на конференции говорилось:

"Уважаемые участники форума!

Рад приветствовать всех вас, участников Международного форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», проходящего в прекрасном городе Ашхабаде.

Выражаю искреннюю признательность Президенту Туркменистана, уважаемому Сердару Гурбангулыевичу Бердымухамедову и Национальному лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Туркменистана, моему дорогому брату уважаемому Гурбангулы Мяликгулыевичу Бердымухамедову и за традиционно теплый прием и организацию мероприятия на высоком уровне.

Особо отмечу, что в условиях нынешней неспокойной и сложной ситуации в мире, когда традиционные ценности подвергаются серьезным испытаниям, руководство Туркменистана возвело развитие литературы и просвещения на уровень государственной политики, превратив их в эффективный инструмент для продвижения миролюбивых идей на международной арене.

Уверен, что сегодняшняя конференция станет важным практическим шагом на пути укрепления братских связей и сближения наших стран и народов, а также популяризации нашего богатого духовного наследия во всем мире.

Уважаемые руководители делегаций!

Благодатная земля древнего Туркменистана взрастила многих выдающихся личностей – деятелей науки, культуры и искусства.

Говоря об этом, естественно, мы вспоминаем таких известных туркменских поэтов, мыслителей и ученых, как Озоди, Андалиб, Шай-дои, Гоиби, Мулланафас.

Среди них особое место занимает великий сын туркменского народа Махтумкули Фраги, творческое наследие которого обогатило не только классическую поэзию Востока, но и мировую литературу.

Бессмертные произведения великого гуманиста, поэта и мыслителя Махтумкули гармонично сочетаются с общечеловеческими ценностями, воспевая мир и согласие, добро и справедливость.

В основе произведений Махтумкули Фраги, 300-летие которого отмечается под эгидой ЮНЕСКО, лежит благородная идея: «Мир спасут доброта, дружба, сотрудничество, милосердие, человечность».

Чтобы понять душу и сердце туркменского народа, познать истоки таких его качеств, как мужество, отвага и преданность другу, необходимо погрузиться в духовный мир Махтумкули.

С гордостью отмечу, что народ Узбекистана также высоко ценит и любит Махтумкули.

Он получил образование в медресе Шергази-хан в Хиве, где изучал светские и религиозные науки. При этом Махтумкули глубоко почитал великого узбекского поэта и мыслителя Алишера Навои и восхищался его творчеством.

Сегодня в нашей стране постоянно звучат замечательные стихи Махтумкули и созданные на их основе прекрасные песни. Несомненно, его великолепные произведения послужили еще большему укреплению исконно братских
и дружеских отношений между нашими народами.

В Узбекистане принято отдельное постановление о широком праздновании 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги. В связи с этой датой проводятся литературные вечера, конкурсы, конференции и семинары. В наших театрах ставятся спектакли, узбекские и туркменские кинематографисты сняли совместный художественный фильм о поэте.

Сегодня именем Махтумкули названы улицы и аллеи в нашей столице и регионах. В Ташкенте и Хиве воздвигнуты памятники этому великому деятелю.

Мы также очень ценим уважение, которое проявляется в Туркменистане к узбекскому народу, нашей культуре, искусству и национальным ценностям.

Уважаемые друзья!

Искренне радует, что по инициативе руководства Туркменистана возведен величественный мемориальный комплекс «Махтумкули Фраги». Он является ярким символом мудрости и толерантности братского туркменского народа, присущей ему просвещенности.

Такая дальновидная политика, позитивный нейтралитет Туркменистана стали основой больших успехов, достигнутых за последние 30 лет в укреплении государственности и повышении благосостояния народа.

Мы приветствуем объявление Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций по инициативе Туркменистана следующего года Международным годом мира и доверия, а также запуск уникальной глобальной диалоговой платформы.

Уверен, что международный саммит, который состоится в декабре следующего года в Ашхабаде, станет значимым событием на этом добром пути. Готовы оказать нашим туркменским братьям все необходимое содействие.

Дорогие друзья!

Махтумкули Фраги писал:

«О Всевышний! Пусть зацветут бескрайние просторы,

Пусть крепнут основы нашего государства!»

Сегодня в полной мере сбываются заветные мечты и чаяния Махтумкули Фраги, с сыновьей преданностью любившего родную землю, боровшегося за ее светлое будущее, воспевавшего истину и справедливость. Мы в Узбекистане с большой радостью наблюдаем за стремительным развитием братского Туркменистана, ростом его международного авторитета.

В завершение хочу пожелать: пусть всегда процветает Туркменистан, давший миру таких великих личностей, как Махтумкули Фраги!

Пусть в наших странах царят мир и спокойствие, наша дружба – будет вечной!".

В рамках конференции глава Узбекистана был награжден юбилейной медалью Туркменистана "Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna" ("300-летие Махтумкули Фраги").

На полях форума глава Узбекистана провел встречи с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом.

УЗИНФОРМ

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