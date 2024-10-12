Глава Узбекистана принял участие в Международном форуме в Ашхабаде

Глава Узбекистана принял участие в Международном форуме в Ашхабаде12.10.2024 10:16
НОВОСТИ В МИРЕ, 12 октября. /УЗИНФОРМ/. 11 октября в рамках рабочего визита в Туркменистан Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в состоявшейся в Ашхабаде Международной конференции «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», посвященной 300-летию со дня рождения классика туркменской поэзии Махтумкули Фраги.
Основными целями проведения международного форума явились популяризация классического наследия Махтумкули Фраги, исследование взаимосвязи языков и литератур народов Востока, его роли в развитии национальной государственности, вклада поэта-гуманиста в сокровищницу общечеловеческих духовных ценностей.
В выступлении главы Узбекистана на конференции говорилось:
"Уважаемые участники форума!
Рад приветствовать всех вас, участников Международного форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», проходящего в прекрасном городе Ашхабаде.
Выражаю искреннюю признательность Президенту Туркменистана, уважаемому Сердару Гурбангулыевичу Бердымухамедову и Национальному лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Туркменистана, моему дорогому брату уважаемому Гурбангулы Мяликгулыевичу Бердымухамедову и за традиционно теплый прием и организацию мероприятия на высоком уровне.
Особо отмечу, что в условиях нынешней неспокойной и сложной ситуации в мире, когда традиционные ценности подвергаются серьезным испытаниям, руководство Туркменистана возвело развитие литературы и просвещения на уровень государственной политики, превратив их в эффективный инструмент для продвижения миролюбивых идей на международной арене.
Уверен, что сегодняшняя конференция станет важным практическим шагом на пути укрепления братских связей и сближения наших стран и народов, а также популяризации нашего богатого духовного наследия во всем мире.
Уважаемые руководители делегаций!
Благодатная земля древнего Туркменистана взрастила многих выдающихся личностей – деятелей науки, культуры и искусства.
Говоря об этом, естественно, мы вспоминаем таких известных туркменских поэтов, мыслителей и ученых, как Озоди, Андалиб, Шай-дои, Гоиби, Мулланафас.
Среди них особое место занимает великий сын туркменского народа Махтумкули Фраги, творческое наследие которого обогатило не только классическую поэзию Востока, но и мировую литературу.
Бессмертные произведения великого гуманиста, поэта и мыслителя Махтумкули гармонично сочетаются с общечеловеческими ценностями, воспевая мир и согласие, добро и справедливость.
В основе произведений Махтумкули Фраги, 300-летие которого отмечается под эгидой ЮНЕСКО, лежит благородная идея: «Мир спасут доброта, дружба, сотрудничество, милосердие, человечность».
Чтобы понять душу и сердце туркменского народа, познать истоки таких его качеств, как мужество, отвага и преданность другу, необходимо погрузиться в духовный мир Махтумкули.
С гордостью отмечу, что народ Узбекистана также высоко ценит и любит Махтумкули.
Он получил образование в медресе Шергази-хан в Хиве, где изучал светские и религиозные науки. При этом Махтумкули глубоко почитал великого узбекского поэта и мыслителя Алишера Навои и восхищался его творчеством.
Сегодня в нашей стране постоянно звучат замечательные стихи Махтумкули и созданные на их основе прекрасные песни. Несомненно, его великолепные произведения послужили еще большему укреплению исконно братских
и дружеских отношений между нашими народами.
В Узбекистане принято отдельное постановление о широком праздновании 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги. В связи с этой датой проводятся литературные вечера, конкурсы, конференции и семинары. В наших театрах ставятся спектакли, узбекские и туркменские кинематографисты сняли совместный художественный фильм о поэте.
Сегодня именем Махтумкули названы улицы и аллеи в нашей столице и регионах. В Ташкенте и Хиве воздвигнуты памятники этому великому деятелю.
Мы также очень ценим уважение, которое проявляется в Туркменистане к узбекскому народу, нашей культуре, искусству и национальным ценностям.
Уважаемые друзья!
Искренне радует, что по инициативе руководства Туркменистана возведен величественный мемориальный комплекс «Махтумкули Фраги». Он является ярким символом мудрости и толерантности братского туркменского народа, присущей ему просвещенности.
Такая дальновидная политика, позитивный нейтралитет Туркменистана стали основой больших успехов, достигнутых за последние 30 лет в укреплении государственности и повышении благосостояния народа.
Мы приветствуем объявление Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций по инициативе Туркменистана следующего года Международным годом мира и доверия, а также запуск уникальной глобальной диалоговой платформы.
Уверен, что международный саммит, который состоится в декабре следующего года в Ашхабаде, станет значимым событием на этом добром пути. Готовы оказать нашим туркменским братьям все необходимое содействие.
Дорогие друзья!
Махтумкули Фраги писал:
«О Всевышний! Пусть зацветут бескрайние просторы,
Пусть крепнут основы нашего государства!»
Сегодня в полной мере сбываются заветные мечты и чаяния Махтумкули Фраги, с сыновьей преданностью любившего родную землю, боровшегося за ее светлое будущее, воспевавшего истину и справедливость. Мы в Узбекистане с большой радостью наблюдаем за стремительным развитием братского Туркменистана, ростом его международного авторитета.
В завершение хочу пожелать: пусть всегда процветает Туркменистан, давший миру таких великих личностей, как Махтумкули Фраги!
Пусть в наших странах царят мир и спокойствие, наша дружба – будет вечной!".
В рамках конференции глава Узбекистана был награжден юбилейной медалью Туркменистана "Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna" ("300-летие Махтумкули Фраги").
На полях форума глава Узбекистана провел встречи с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом.
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