



Погода в Узбекистане на 14 октября



ТАШКЕНТ, 13 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 14 октября, погода по прогнозам синоптиков: 13-14 октября по предгорным и горным районам Ташкентской области и областям Ферганской долины возможны селе-паводковые явления.

13 октября текущего года на северные районы Узбекистана, 14-17 октября на остальную территорию республики осуществится вторжение холодной и влажной воздушной массы.

13-17 октября температура воздуха будет постепенно понижаться ночью до 3-8 градусов тепла, по северу республики местами до 0-2 градусов мороза, днем до 13-18 градусов.

13-15 октября местами по республике пройдут дожди, в предгорных и горных районах местами возможны сильные, в высокогорьях с переходом в снег. в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 15-17°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 0-2° мороза, днем 8-13°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, к вечеру местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 13-18°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 15-20°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 15-20°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 15-20°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дождь, в отдельных районах возможен сильный, по высокогорным районам с переходом в снег. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью и днем 5-10°. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи