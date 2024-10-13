Погода в Узбекистане на 14 октября

Погода в Узбекистане на 14 октября13.10.2024 11:33
ТАШКЕНТ, 13 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 14 октября, погода по прогнозам синоптиков:
13-14 октября по предгорным и горным районам Ташкентской области и областям Ферганской долины возможны селе-паводковые явления.
13 октября текущего года на северные районы Узбекистана, 14-17 октября на остальную территорию республики осуществится вторжение холодной и влажной воздушной массы.
13-17 октября температура воздуха будет постепенно понижаться ночью до 3-8 градусов тепла, по северу республики местами до 0-2 градусов мороза, днем до 13-18 градусов.
13-15 октября местами по республике пройдут дожди, в предгорных и горных районах местами возможны сильные, в высокогорьях с переходом в снег.
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 15-17°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 0-2° мороза, днем 8-13°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, к вечеру местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 13-18°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 15-20°.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 15-20°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 15-20°.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, местами дождь, в отдельных районах возможен сильный, по высокогорным районам с переходом в снег. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью и днем 5-10°.
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