



Глава МИД Узбекистана провел встречу с коллегой из Пакистана



НОВОСТИ В МИРЕ, 13 октября. /УЗИНФОРМ/. 11 октября в рамках рабочего визита в Туркменистан в составе представительной делегации руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел в Ашхабаде встречу с министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Мохаммадом Исхаком Даром. В ходе переговоров стороны провели обмен мнениями по актуальным направлениям дальнейшего развития узбекско-пакистанского сотрудничества. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи