



Погода в Узбекистане на 15 октября



ТАШКЕНТ, 14 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 15 октября, погода по прогнозам синоптиков: 14-17 октября на остальную территорию республики продолжится вторжение холодной и влажной воздушной массы.

14-17 октября температура воздуха будет постепенно понижаться ночью до 3-8о тепла, по северу республики местами до 0-2о мороза, днем до 13-18о.

14-15 октября местами по республике пройдут дожди, в предгорных и горных районах местами возможны сильные, в высокогорьях с переходом в снег.

14 октября по предгорным и горным районам Ташкентской области и областей Ферганской долины возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 13-15°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза -3° тепла, днем 8-13°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами возможен дождь, туман. Днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 11-16°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 13-18°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 13-18°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. По Кашкадарьинской области температура ночью 8-13°,

днем 17-22°, по Сурхандарьинской области ночью 10-15°, днем 20-25°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 12-17°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дождь, в отдельных районах возможен сильный, по высокогорным районам с переходом в снег. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью и днем 2-7° тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи