Погода в Узбекистане на 15 октября

Погода в Узбекистане на 15 октября14.10.2024 11:33
ТАШКЕНТ, 14 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 15 октября, погода по прогнозам синоптиков:
14-17 октября на остальную территорию республики продолжится вторжение холодной и влажной воздушной массы.
14-17 октября температура воздуха будет постепенно понижаться ночью до 3-8о тепла, по северу республики местами до 0-2о мороза, днем до 13-18о.
14-15 октября местами по республике пройдут дожди, в предгорных и горных районах местами возможны сильные, в высокогорьях с переходом в снег.
14 октября по предгорным и горным районам Ташкентской области и областей Ферганской долины возможны селе-паводковые явления.
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 13-15°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза -3° тепла, днем 8-13°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, ночью и утром местами возможен дождь, туман. Днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 11-16°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 13-18°.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 13-18°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. По Кашкадарьинской области температура ночью 8-13°,
днем 17-22°, по Сурхандарьинской области ночью 10-15°, днем 20-25°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 12-17°.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, местами дождь, в отдельных районах возможен сильный, по высокогорным районам с переходом в снег. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью и днем 2-7° тепла.
УЗИНФОРМ