Глава Узбекистана провел разговор с председателем Халк Маслахаты Туркменистана

Глава Узбекистана провел разговор с председателем Халк Маслахаты Туркменистана14.10.2024 13:29
ТАШКЕНТ, 14 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.
В ходе переговоров стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям, график и повестку предстоящих совместных мероприятий и контактов.
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