



Глава Узбекистана провел разговор с председателем Халк Маслахаты Туркменистана



ТАШКЕНТ, 14 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. В ходе переговоров стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям, график и повестку предстоящих совместных мероприятий и контактов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи