Глава государства отправился с рабочей поездкой в Ташкентскую область

ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 октября. /УЗИНФОРМ/. 14 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с двухдневной рабочей поездкой в Ташкентскую область.

В первый день визита глава государства ознакомился с жизнью жителей Ташкентского района, посетил автопромышленное предприятие "Technologies of real time" в Зангиатинском районе, малую промышленную зону "Тинчлик" и предприятие "Mesal Water Technologies" в Янгиюльском районе, ознакомился с презентацией 11 проектов на общую сумму 3,4 миллиарда долларов по развитию в области предприятий текстильной, пищевой, медицинской, электротехнической, энергетической, строительной, геологической, сервисной и других отраслей.

Кроме того, Президент провел церемонию запуска и начала строительства важных проектов в Ташкентской области - малой ГЭС мощностью 2,5 мегаватта, построенной в Ахангаранском районе, и малой Угамской ГЭС мощностью 1,5 мегаватта, построенной в Бостанлыкском районе. Эти мощности будут вырабатывать 18 миллионов 400 тысяч киловатт-часов "зеленой" энергии в год и обеспечивать электроэнергией 7 тысяч 600 домохозяйств.

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