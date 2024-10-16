



Погода в Узбекистане на 17 октября



ТАШКЕНТ, 16 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 17 октября, погода по прогнозам синоптиков: 16-17 октября продолжится вторжение холодной и влажной воздушной массы. 16-17 октября температура воздуха будет в пределах ночью 3-8° тепла, по северу республики местами до 0-2° мороза, днем 11-16°. 16 октября по предгорным и горным районам пройдут дожди, местами возможны сильные, в высокогорьях с переходом в снег. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 14-16°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 15-20°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 17-22°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, местами до 0-1° мороза, днем 13-18°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, местами до 0-1° мороза, днем 13-18°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 19-24°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 13-18°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° мороза и днем 3-8° тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи