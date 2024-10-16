Глава государства продолжил ознакомление с положением дел в Ташкентской области

ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 октября. /УЗИНФОРМ/. Во второй день рабочей поездки в Ташкентскую область Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев продолжил ознакомление с положением дел в Ташкентской области.

В частности, глава государства посетил город Алмалык, где ознакомился с деятельностью Алмалыкского горно-металлургического комбината и новыми инвестиционными проектами, работой Инженерной школы Алмалыкского горно-металлургического комбината, ходом освоения месторождения"Ёшлик-1" в Алмалыке и строящейся на его базе третьей медно-обогатительной фабрикой, а также провел совещание с руководством области по обсуждению текущего развития Ташкентской области и задач на перспективу.

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