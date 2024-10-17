В Ташкент прибыла новый посол Никарагуа

ТАШКЕНТ, 17 октября. /УЗИНФОРМ/. 16 октября руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с прибывшей в страну для вступления в должность Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Никарагуа Татьяной Даниэлой Гарсия Сильва.

В ходе переговоров посол вручила министру копии своих верительных грамот, а также состоялось обсуждение ключевых вопросов развития диалога двух стран по приоритетным направлениям.

Татьяна Даниэла Гарсия Сильва стала первым послом Никарагуа в Узбекистане (также она является послом своей страны в Турции). Дипломатические отношения между Узбекистаном и Никарагуа были установлены 23 февраля 2007 года на основе совместного коммюнике в городе Нью-Йорке.

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