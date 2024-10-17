



В Ташкент прибыл первый посол Уганды



ТАШКЕНТ, 17 октября. /УЗИНФОРМ/. 16 октября руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с прибывшим в страну для вступления в должность Чрезвычайным и Полномочным Послом Уганды Мозесом Каваалууко Кизиге. В ходе переговоров посол вручил министру копии своих верительных грамот, а также состоялось обсуждение ключевых вопросов межгосударственного сотрудничества. Мозес Кизиге также является послом Уганды в России (с 2022 года). Дипломатические отношения между Узбекистаном и Угандой были установлены 18 января 2024 года на основе совместного коммюнике в городе Кампале. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи