



Глава Узбекистана провел встречу с делегацией Азербайджана



ТАШКЕНТ, 18 октября. /УЗИНФОРМ/. 17 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим в страну с рабочим визитом во главе представительной делегации руководителем Службы внешней разведки Азербайджанской Республики Орханом Султановым. В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили актуальные вопросы развития диалога двух стран, прежде всего, в сфере обеспечения безопасности и борьбы с угрозами современности. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи