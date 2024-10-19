



Погода в Узбекистане на 20 октября



ТАШКЕНТ, 19 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 20 октября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 9-11° тепла, днем 25-27°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 18-23°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 7-12° тепла, днем 23-28°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 23-28°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 23-28°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 25-30°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 21-26°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи