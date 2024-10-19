В Узбекистан прибыл новый посол Египта

ТАШКЕНТ, 19 октября. /УЗИНФОРМ/. 18 октября руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с прибывшим в страну для вступления в должность Чрезвычайным и Полномочным Послом Арабской Республики Египет Тамером Фатхи Абдуссаломом Хаммадом.

В ходе переговоров посол вручил министру копии своих верительных грамот, а также состоялось обсуждение ключевых вопросов развития межгосударственного сотрудничества по всем приоритетным направлениям.

С декабря 2020 года послом Египта в Узбекистане работала Амира Фахми.

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