



Глава государства приветствовал участников международной конференции в Термезе



ТАШКЕНТ, 20 октября. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев приветствовал гостей и участников проходящей в Термезе международной научно-практической конференции «Роль научного наследия Имама Термези в исламской цивилизации». Форум проводится в рамках празднования в Узбекистане 1200-летия со дня рождения Имама Термизи. В приветствии говорится: "Уважаемые участники форума!



Дорогие гости!



Искренне поздравляю вас, всех, кто вносит достойный вклад в развитие священной религии ислам, с открытием на родине выдающихся мусульманских ученых – в Узбекистане международной научно-практической конференции, посвященной изучению научного наследия великого мухаддиса Имама Термези.



Отрадно, что в сегодняшнем авторитетном форуме участвуют известные специалисты в области исламоведения – видные ученые и улемы, эксперты и исследователи. В вашем лице мы видим продолжателей добрых традиций великих мыслителей, являющихся гордостью мусульманского мира, – Имама Бухари и Имама Термези.



Пусть Всевышний благословит вас, желаю вам счастья и благополучия!



Дорогие друзья!



Говоря о наших выдающихся предках-ученых, ярких представителях исламского мира периода Средних веков, мы, конечно, в числе первых называем имя хазрата Имама Термези.



Мы по праву гордимся этой несравненной личностью, любимым учеником великого Имама Бухари, удостоившимся высокого звания Султана мухаддисов, который на протяжении двенадцати веков своими немеркнущими произведениями и высокими человеческими качествами прославляет наш край.



Имам Термези признан в мире одним из шести великих мухаддисов, его сборник хадисов относится к числу самых почитаемых и достоверных источников, мусульманская умма преклоняется перед именем этого выдающегося человека.



Еще одним практическим выражением такого признания является то, что темой для обсуждения на сегодняшней конференции стали уникальные произведения Имама Термези «Аш-Шамоил ал-Мухаммадия» и «Сунани Термизий», а также важные вопросы, касающиеся научного наследия улемов-термезидов и его актуальности в наши дни.



Уважаемые участники конференции!



В последние годы в нашей стране осуществлена большая работа по изучению и популяризации бесценного наследия многих наших мыслителей-богословов, внесших огромный вклад в развитие исламской религии, почитанию их памяти, благоустройству мест, связанных с их жизнью и деятельностью, в том числе и Имама Термези.



Следует отметить, что в Шерабадском районе Сурхандарьинской области в его честь воздвигнут величественный мемориальный комплекс, в городе Термезе открыты носящие его имя международный научно-исследовательский центр, среднее специальное исламское учебное заведение и Исламский институт.



Эти учреждения совместно с Международной исламской академией Узбекистана, Центром исламской цивилизации, Научной школой хадиса и другими религиозными образовательными и научно-исследовательскими организациями всесторонне и глубоко изучают богатое наследие Имама Термези. В частности, издаются труды мыслителя, ему посвящаются научные исследования, книги, художественные произведения.



Надеюсь, что, ознакомившись в рамках конференции с проводимой в этом направлении работой, вы выскажете свои мнения и предложения о дальнейшей активизации сотрудничества в данной области.



Мы, наследники великих ученых, подчеркивая, что ислам является религией мира, добра и гуманизма, на пути воплощения в жизнь добрых надежд и устремлений человечества считаем своим важнейшим долгом совместно обогащать это несравненное духовное сокровище и сохранить его для будущих поколений.



Выражаю глубокую признательность ученым и улемам нашей страны и вам, дорогие гости, всем деятелям науки, проявляющим настоящую самоотверженность во имя такой благородной цели.



Двери ведущих научно-исследовательских и образовательных учреждений Узбекистана всегда открыты для вас.



Еще раз от всей души приветствуя вас, желаю здоровья, новых достижений в вашей научной и творческой деятельности, успешной работы конференции." УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи