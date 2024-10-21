Ташкент посетила миссия БДИПЧ ОБСЕ

ТАШКЕНТ, 21 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с пребывающим с визитом в стране главой миссии по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) Дугласом Уэйком.

В ходе встречи были обсуждены вопросы подготовки к проведению предстоящих вскоре в стране парламентских выборов.

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