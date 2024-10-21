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Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023

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 23.9% (16)  - Более отрицательно, чем положительно
 16.4% (11)  - Отрицательно
 13.4% (9)  - Затрудняюсь с ответом
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Глава государства поздравил граждан
21.10.2024 12:21

ТАШКЕНТ, 21 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю празднования Дня узбекского языка.

В поздравлении говорится:

"Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас и в вашем лице весь наш народ, всех, кто искренне любит наш родной язык, с сегодняшним замечательным днем – Праздником узбекского языка и 35-летием придания ему статуса государственного.

Как известно, национальный язык – это бесценное, огромное богатство, отражающее историю народа, его самобытность, духовный мир и культуру. Родной язык, объединявший нас в единый народ в самые сложные, полные испытаний периоды нашей древней истории, через века пронесший наши немеркнущие исконные ценности, поистине достоин любви и уважения.

Сегодня в нашей стране осуществляется большая работа по развитию государственного языка, повышению его статуса и роли, широкой популяризации в мире.

В последние годы документация многих ведомств переведена на государственный язык, наименования более 100 тысяч географических объектов включены в государственный реестр, в регионах свыше 150 тысяч единиц внешней рекламы и информации приведены в соответствие требованиям законодательства в этой сфере.

В целях системного введения в официальный оборот новых современных понятий и различных терминов кардинально усовершенствована деятельность Комиссии по терминам, разработаны научные критерии в данной области.

Начиная с прошлого года для проверки проектов нормативно-правовых актов внедрена система проведения лингвистической экспертизы, которая служит тщательной подготовке соответствующих документов согласно требованиям и методике государственного языка.

Для определения уровня знания узбекского языка кандидатами на руководящие должности внедрена национальная система тестирования, за короткий срок из более 3 тысяч претендентов около 1500 выданы сертификаты о владении государственным языком.

В целях обеспечения глубокого и всестороннего изучения основ государственного языка Фонд развития узбекского языка при Кабинете Министров многотысячными тиражами выпустил энциклопедии, словари и пособия 58 наименований.

Достигнуты, особенно в последние годы, существенные результаты в цифровизации узбекского языка. Разработана «умная» программа для обработки текстов и общения на узбекском языке с помощью искусственного интеллекта, создан веб-сайт «Толковый словарь узбекского языка».

Наряду с этим на практике активно применяются электронные программы редактирования текстов на узбекском языке, преобразования их в латинской графике и кириллице, а также указания словарного значения слов.

С 1 января 2025 года учителям узбекского языка общеобразовательных школ, имеющим национальный сертификат, будет выплачиваться ежемесячная надбавка в размере 50 процентов оклада, что, несомненно, послужит стимулированию благородного труда преподавателей, преданных своему делу.

Всем известно огромное значение художественного перевода в развитии языка. Уверен, что недавно учрежденная в нашей стране международная премия в области художественного перевода имени Мухаммада Ризо Огахи станет важным фактором в дальнейшем обогащении узбекского языка и литературы и их широкой популяризации за рубежом.

Заслуживает внимания, что усилиями Агентства по делам молодежи, задействовавшего потенциал патриотичного молодого поколения, в международной интернет-энциклопедии «Википедия» значительно  возросло  количество  информации  на узбекском  языке, а по объему публикуемых статей на государственном языке Узбекистан лидирует в Центральноазиатском регионе.

За прошедший период в Центре обучения основам делопроизводства на государственном языке и повышения квалификации при Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы имени Алишера Навои подготовку прошли более 33 тысяч работников разных организаций и ведомств. Также в данном центре и его территориальных отделениях для наших соотечественников, желающих изучать узбекский язык, организованы бесплатные учебные курсы.

Здесь хочу особо отметить реализуемую важную работу по сохранению языка, традиций и духовных ценностей представителей более 130 наций и народностей, которые живут в нашей стране в обстановке дружбы, согласия и толерантности. В частности, в школах республики образовательно-воспитательный процесс ведется на 7 языках, действует около 160 национальных культурных центров, средства массовой информации выпускают материалы на каракалпакском, русском, казахском, кыргызском, таджикском, туркменском языках.

По центральным телерадиоканалам регулярно выходят в эфир программы по изучению узбекского языка, что способствует его освоению живущими в стране представителями других национальностей.

Дорогие друзья!

Нам предстоит еще многое сделать, чтобы более полно задействовать возможности узбекского языка, повысить его статус и привлекательность на мировой арене.

Государственный язык, как это происходит в высокоразвитых демократических странах, должен прежде всего служить сплочению  общества, всех граждан в единый народ, независимо от их языка и национальности. Все мы глубоко осознаем, что в столь тонком и чувствительном для любого народа языковом вопросе необходимо действовать дальновидно и сдержанно, не поддаваясь излишним эмоциям.

Государственный язык развивается благодаря совместным усилиям не только специалистов сферы, но и всего нашего многонационального народа, его большому интеллектуальному и духовному потенциалу, патриотизму.

Для укрепления в стране атмосферы уважения и соблюдения законов, в частности, последовательного внедрения в жизнь Закона «О государственном языке», все мы должны проявлять высокую культуру и взаимопонимание.

В этом направлении важное значение имеет повышение качества образования путем дальнейшего совершенствования системы преподавания узбекского языка и литературы во всех образовательных учреждениях.

Вопросы увеличения количества и эфирного времени программ по обучению государственному языку на телерадиоканалах и интернет-сайтах, издания дополнительной литературы, словарей и пособий для тех, кто самостоятельно изучает язык, всегда будут находиться в центре нашего внимания.

Актуальной задачей для нас также остается поднять на новый уровень работу по широкому внедрению узбекского языка в цифровом пространстве, включению его в число языков крупных программных продуктов.

Уважаемые соотечественники!

Еще раз поздравляю вас с сегодняшним замечательным праздником, желаю всем вам крепкого здоровья и успехов, мира и благополучия вашим семьям.

Пусть приумножаются богатство, красота и сила нашего узбекского языка!".

УЗИНФОРМ

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