



Погода в Узбекистане на 23 октября



ТАШКЕНТ, 22 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 23 октября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, в первой половине дня временами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 12-14°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 12-17° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 12-17° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 12-17° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков, лишь по Сурхандарьинской области ночью и утром дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 14-19° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 13-18° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дожди, в отдельных районах возможны сильные, в высокогорных районах с переходом в снег. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью и днем 6-11° тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи