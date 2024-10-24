



Погода в Узбекистане на 25 октября



ТАШКЕНТ, 24 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 25 октября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, вечером возможен дождь. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 21-23°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 14-19° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, во второй половине дня местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, к вечеру местами дождь. Возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 5-10° тепла, днем 18-23° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, к вечеру местами дождь. Возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 5-10° тепла, днем 18-23° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, во второй половине дня местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 7-12° тепла, днем 18-23° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 15-20° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дождь, в отдельных районах сильный, в высокогорных районах с переходом в снег. Возможен туман. Ветер восточный, с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 11-16° тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи