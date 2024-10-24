Глава Узбекистана провел в Казани ряд встреч

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 октября. /УЗИНФОРМ/. 23 октября в рамках двухдневного рабочего визита в Республику Татарстан Российской Федерации Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел в Казани ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами и партнерами.

В частности, состоялись встречи с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди, президентом Нового банка развития Объединения Дилмой Русеф, президентом, председателем правления «Сбербанка» Германом Грефом, с которыми глава Узбекистана обсудил ключевые аспекты дальнейшего развития двустороннего взаимодействия.

Кроме того, Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии приветствия глав делегаций, участвующих в саммите БРИКС в городе Казани, прошедшей в международном выставочном центре "Казань Экспо".

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