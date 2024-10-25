Глава Узбекистана завершил визит в Казань

НОВОСТИ В МИРЕ, 25 октября. /УЗИНФОРМ/. 24 октября, в заключительный день рабочего визита в столицу Республики Татарстан Российской Федерации Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в пленарном заседании саммита «БРИКС плюс».

В выступлении главы Узбекистана на саммите говорилось:

"Уважаемые главы делегаций!



Хочу присоединиться к словам признательности в адрес Президента Российской Федерации уважаемого Владимира Владимировича Путина за традиционно радушный прием и прекрасную организацию нашего мероприятия в древней Казани – городе с тысячелетней историей, где гармонично сочетаются культуры Востока и Запада.



Выступления моих уважаемых коллег подтверждают важность встреч в формате «БРИКС плюс» для широкого диалога и открытого обсуждения актуальных вопросов глобального развития.



К сожалению, сегодня мир стремительно идет к расколу. Растет число войн и конфликтов, которые приносят людям огромные страдания, глубокую боль и невосполнимые потери.



Фрагментация мировой экономики и торговли усиливает неравенство, технологический разрыв и протекционизм. Возникают новые барьеры между странами.



В этих условиях БРИКС, действуя на основе таких принципов, как равноправие, внеблоковость, учет интересов друг друга, уважение суверенитета и права на собственный путь развития, выступает в качестве авторитетного и динамичного объединения многостороннего сотрудничества и партнерства.



Убеждены, что такая модель взаимодействия может стать прочной основой для формирования новой архитектуры более справедливого мирового порядка при сохранении центральной роли Организации Объединенных Наций.



Поддерживаю прозвучавшие призывы к достижению глобального компромисса путем конструктивного диалога, свободного от геополитического соперничества, национального эгоизма и идеологической предвзятости.



Считаем, что настало время для реформы мировых институтов управления и расширения ответственного диалога в форматах «Юг-Юг» и «Север-Юг».



Уважаемые участники саммита!



В ходе продуктивного российского председательства Узбекистан принял активное участие в Молодежном саммите и Спортивных играх БРИКС, юридическом и парламентском форумах, встрече высокого уровня в области безопасности и других мероприятиях.



Мы намерены и далее активно углублять партнерские связи с государствами БРИКС. Будем эффективно использовать открывающиеся новые возможности в рамках этого Объединения.



Разделяем фундаментальную приверженность стран БРИКС развитию сотрудничества в целях решения проблем усугубляющегося глобального неравенства и инклюзивного восстановления экономики.



Речь идет прежде всего о поддержке национальных программ развивающихся стран, направленных на преодоление острых социальных и экологических вызовов, снижение уровня бедности, сокращение технологического разрыва и модернизацию инфраструктуры.



Важную роль в этом могут и должны сыграть многосторонние финансовые институты. Узбекистан намерен установить тесное сотрудничество с Новым банком развития БРИКС для реализации приоритетных инвестиционных и социальных проектов.



Мы также заинтересованы в расширении практического взаимодействия в таких сферах, как инновации, цифровая экономика, «зеленое» развитие, энергетика и безбарьерная электронная торговля.



Рассчитываем принять участие в совместных проектах Исследовательской группы БРИКС по искусственному интеллекту для упреждения возможных рисков и разработки единых стандартов управления в этой сфере.



Готовы подключиться к создаваемому Центру компетенций БРИКС при ЮНИДО – Организации Объединенных Наций по промышленному развитию, а также предложенной Инвестиционной платформе.



Совместно с партнерами по БРИКС рассчитываем тесно работать над усилением транспортной взаимосвязанности, созданием новых трансконтинентальных коридоров, формированием надежных логистических цепочек поставок, развитием системы каботажных перевозок. В фокусе нашего внимания будут также вопросы обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, преодоления негативных последствий изменения климата и охраны здоровья.



Поддерживаем развитие деловых контактов в рамках Объединения. Предлагаем рассмотреть возможность подключения к Деловому совету БРИКС всех заинтересованных стран.



Уважаемые коллеги!



Приоритетным направлением партнерства на пространстве БРИКС, безусловно, остаются вопросы противодействия угрозам и вызовам международного терроризма.



Особое внимание следует уделить проблеме упреждения радикализации и распространения экстремистской идеологии, прежде всего среди молодежи.



Разделяю обеспокоенность в связи с обостряющимся конфликтом на Ближнем Востоке. Он все больше трансформируется в потенциальный очаг глобального кризиса с вовлечением в него соседних стран и крупных держав.



Мы с болью в сердце воспринимаем беспрецедентную гуманитарную катастрофу в Газе и Ливане. Никакие политические цели не могут оправдать невинные жертвы среди мирного населения, особенно среди детей.



Сегодня безотлагательными задачами являются незамедлительное прекращение огня и оказание экстренной помощи пострадавшим.



Считаем, что единственным решением израильско-палестинской проблемы остается мирное урегулирование конфликта по принципу «два государства для двух народов».



Говоря о глобальной и региональной безопасности, нельзя обойти проблему Афганистана. Наша общая задача – не изолировать, а помочь афганскому народу, нынешним властям этой страны в решении насущных проблем социально-экономического развития, мирного строительства и прогресса.



Уважаемые участники саммита!



Узбекистан готов к тесному и взаимовыгодному сотрудничеству со странами БРИКС для достижения общих целей устойчивого развития.



Благодарю за внимание."

Также во второй день визита глава Узбекистана провел встречи с раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, Президентом Арабской Республики Египет Абдулфаттахом ас-Сиси, премьер-министром Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Тинем. Кроме того, Шавкат Мирзиёев был награжден государственной наградой Республики Татарстан – орденом "Дуслык".

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