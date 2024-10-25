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Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023

19.4% (13)  - Положительно
 4.5% (3)  - Более положительно, чем отрицательно
 22.4% (15)  - Нейтрально
 23.9% (16)  - Более отрицательно, чем положительно
 16.4% (11)  - Отрицательно
 13.4% (9)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 67     всего 100%

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Глава Узбекистана завершил визит в Казань
25.10.2024 08:47

НОВОСТИ В МИРЕ, 25 октября. /УЗИНФОРМ/. 24 октября, в заключительный день рабочего визита в столицу Республики Татарстан Российской Федерации Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в пленарном заседании саммита «БРИКС плюс».

В выступлении главы Узбекистана на саммите говорилось:

"Уважаемые главы делегаций!

Хочу присоединиться к словам признательности в адрес Президента Российской Федерации уважаемого Владимира Владимировича Путина за традиционно радушный прием и прекрасную организацию нашего мероприятия в древней Казани – городе с тысячелетней историей, где гармонично сочетаются культуры Востока и Запада.

Выступления моих уважаемых коллег подтверждают важность встреч в формате «БРИКС плюс» для широкого диалога и открытого обсуждения актуальных вопросов глобального развития.

К сожалению, сегодня мир стремительно идет к расколу. Растет число войн и конфликтов, которые приносят людям огромные страдания, глубокую боль и невосполнимые потери.

Фрагментация мировой экономики и торговли усиливает неравенство, технологический разрыв и протекционизм. Возникают новые барьеры между странами.

В этих условиях БРИКС, действуя на основе таких принципов, как равноправие, внеблоковость, учет интересов друг друга, уважение суверенитета и права на собственный путь развития, выступает в качестве авторитетного и динамичного объединения многостороннего сотрудничества и партнерства.

Убеждены, что такая модель взаимодействия может стать прочной основой для формирования новой архитектуры более справедливого мирового порядка при сохранении центральной роли Организации Объединенных Наций.

Поддерживаю прозвучавшие призывы к достижению глобального компромисса путем конструктивного диалога, свободного от геополитического соперничества, национального эгоизма и идеологической предвзятости.

Считаем, что настало время для реформы мировых институтов управления и расширения ответственного диалога в форматах «Юг-Юг» и «Север-Юг».

Уважаемые участники саммита!

В ходе продуктивного российского председательства Узбекистан принял активное участие в Молодежном саммите и Спортивных играх БРИКС, юридическом и парламентском форумах, встрече высокого уровня в области безопасности и других мероприятиях.

Мы намерены и далее активно углублять партнерские связи с государствами БРИКС. Будем эффективно использовать открывающиеся новые возможности в рамках этого Объединения.

Разделяем фундаментальную приверженность стран БРИКС развитию сотрудничества в целях решения проблем усугубляющегося глобального неравенства и инклюзивного восстановления экономики.

Речь идет прежде всего о поддержке национальных программ развивающихся стран, направленных на преодоление острых социальных и экологических вызовов, снижение уровня бедности, сокращение технологического разрыва и модернизацию инфраструктуры.

Важную роль в этом могут и должны сыграть многосторонние финансовые институты. Узбекистан намерен установить тесное сотрудничество с Новым банком развития БРИКС для реализации приоритетных инвестиционных и социальных проектов.

Мы также заинтересованы в расширении практического взаимодействия в таких сферах, как инновации, цифровая экономика, «зеленое» развитие, энергетика и безбарьерная электронная торговля.

Рассчитываем принять участие в совместных проектах Исследовательской группы БРИКС по искусственному интеллекту для упреждения возможных рисков и разработки единых стандартов управления в этой сфере.

Готовы подключиться к создаваемому Центру компетенций БРИКС при ЮНИДО – Организации Объединенных Наций по промышленному развитию, а также предложенной Инвестиционной платформе.

Совместно с партнерами по БРИКС рассчитываем тесно работать над усилением транспортной взаимосвязанности, созданием новых трансконтинентальных коридоров, формированием надежных логистических цепочек поставок, развитием системы каботажных перевозок. В фокусе нашего внимания будут также вопросы обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, преодоления негативных последствий изменения климата и охраны здоровья.

Поддерживаем развитие деловых контактов в рамках Объединения. Предлагаем рассмотреть возможность подключения к Деловому совету БРИКС всех заинтересованных стран.

Уважаемые коллеги!

Приоритетным направлением партнерства на пространстве БРИКС, безусловно, остаются вопросы противодействия угрозам и вызовам международного терроризма.

Особое внимание следует уделить проблеме упреждения радикализации и распространения экстремистской идеологии, прежде всего среди молодежи.

Разделяю обеспокоенность в связи с обостряющимся конфликтом на Ближнем Востоке. Он все больше трансформируется в потенциальный очаг глобального кризиса с вовлечением в него соседних стран и крупных держав.

Мы с болью в сердце воспринимаем беспрецедентную гуманитарную катастрофу в Газе и Ливане. Никакие политические цели не могут оправдать невинные жертвы среди мирного населения, особенно среди детей.

Сегодня безотлагательными задачами являются незамедлительное прекращение огня и оказание экстренной помощи пострадавшим.

Считаем, что единственным решением израильско-палестинской проблемы остается мирное урегулирование конфликта по принципу «два государства для двух народов».

Говоря о глобальной и региональной безопасности, нельзя обойти проблему Афганистана. Наша общая задача – не изолировать, а помочь афганскому народу, нынешним властям этой страны в решении насущных проблем социально-экономического развития, мирного строительства и прогресса.

Уважаемые участники саммита!

Узбекистан готов к тесному и взаимовыгодному сотрудничеству со странами БРИКС для достижения общих целей устойчивого развития.

Благодарю за внимание."

Также во второй день визита глава Узбекистана провел встречи с раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, Президентом Арабской Республики Египет Абдулфаттахом ас-Сиси, премьер-министром Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Тинем. Кроме того, Шавкат Мирзиёев был награжден государственной наградой Республики Татарстан – орденом "Дуслык".

УЗИНФОРМ

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