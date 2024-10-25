Глава государства поздравил работников органов внутренних дел

ТАШКЕНТ, 25 октября. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к работникам органов внутренних дел страны с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня их профессионального праздника.

В обращении говорится:

"Уважаемые сотрудники системы внутренних дел!



Офицеры и генералы, сержанты и рядовые!



Дорогие ветераны!



От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником.



В этот радостный день мы вновь с благодарностью отмечаем ваши огромные заслуги в укреплении мира и стабильности, спокойствия в стране, борьбе с преступностью и предупреждении правонарушений.



Сегодня на основе принципа «Все реформы – во имя человека, обеспечения его интересов и благополучия» осуществляется огромная работа по созданию для наших граждан достойных условий труда и жизни, росту их благосостояния, повышению авторитета Узбекистана на международной арене.



Несомненно, большое значение имеют наши усилия, направленные на совершенствование деятельности органов внутренних дел, их превращение в подлинно народную профессиональную структуру, служащую интересам своей страны и народа.



Следует отметить, что за последние годы достигнуты важные результаты в создании во всех махаллях атмосферы безопасности, мира и спокойствия, внедрении в регионах передовой практики в этой области.



Так, на основе опыта махалли «Истиклол» Хивинского района в 314 махаллях со сложной криминогенной обстановкой была осуществлена полная цифровизация профилактической работы. Зарекомендовал себя и опыт города Намангана по охране общественного порядка в махаллях – посредством объединения прилегающих махаллей с непростой криминогенной обстановкой в микроучастки для внедрения в них новых методов работы.



Реализуется комплекс мер по созданию на местах безопасной среды путем широкого внедрения в деятельность инспекторов профилактики, пробации и патрульно-постовой службы современных цифровых технологий и технических средств, повышения уровня знаний сотрудников. В частности, в махаллях Бухарской области для предупреждения правонарушений в общественных местах в порядке эксперимента введена практика использования малых дронов.



Самое важное, в целях обеспечения здорового развития подрастающего поколения и его благополучного будущего мы приняли и решительно приступили к реализации национальной стратегии, направленной на предупреждение наркомании, формирование у молодежи к ней стойкого иммунитета, пресечение незаконного оборота наркотиков, особенно их распространения через интернет.



В результате реформ кардинально изменились подходы к предупреждению преступности. Созданы система социальной профилактики и социально-правовые механизмы, направленные на своевременное выявление инспекторами профилактики граждан, которые могут стать потенциальными правонарушителями или потерпевшими, а также на эффективное решение структурами махалли соответствующих бытовых проблем. С целью разработки предложений по выявлению, систематизации и устранению негативных факторов и тенденций, связанных с преступностью, на основе комплексных научных подходов в системе Министерства внутренних дел начал работу Исследовательский институт криминологии Узбекистана.



Следует отметить, что проводимые в республике реформы по укреплению мира и спокойствия в обществе и их результаты получают международное признание. Так, согласно рейтингу Института экономики и мира Великобритании Узбекистан в прошлом году стал самой безопасной страной среди 121 государства. Такие достижения, конечно, радуют нас и вместе с тем возлагают большую ответственность.



Дорогие друзья!



В центре нашего внимания постоянно находятся вопросы повышения профессионализма сотрудников системы, усиления их социально-правовой защиты. Для них создаются достойные условия службы и быта, и в первую очередь для тех, кто несет службу в отдаленных районах и махаллях, а также со сложной криминогенной обстановкой.



Вы, конечно, хорошо понимаете, что сегодня, в век стремительного прогресса, организация ежедневной работы органов внутренних дел на основе инновационных подходов, цифровых технологий и научных достижений является важным фактором дальнейшего укрепления правопорядка в стране.



Поэтому мы последовательно продолжим масштабные реформы и обновление в системе. Так, необходимо применять действенные механизмы борьбы с новыми видами преступлений и правонарушениями, совершаемыми с помощью информационных средств, вести на основе научных подходов адресную борьбу с преступностью в махаллях с «красной» категорией криминогенности, повышать качество следствия, формируя у населения твердую уверенность в его справедливости.



Словом, наш народ в своей повседневной жизни обязательно должен ощутить практические результаты реформ в системе внутренних дел.



Уважаемые сотрудники сферы!



Выражаю вам искреннюю благодарность за верность своему профессиональному долгу и присяге, самоотверженное служение Родине и народу.



Несомненно, достойное стимулирование вашего нелегкого и почетного труда и впредь будет находиться в центре внимания нашего государства и общества.



В этот праздничный день мы чтим память отважных и мужественных сотрудников, отдавших свою жизнь за мир и спокойствие в стране, и выражаем их семьям, детям самые добрые пожелания.



Еще раз поздравляю всех вас с Днем сотрудников органов внутренних дел Республики Узбекистан, желаю успехов в вашей ответственной деятельности, крепкого здоровья, счастья и благополучия вашим семьям."

УЗИНФОРМ