Глава Узбекистана провел встречу с миссией БДИПЧ ОБСЕ

ТАШКЕНТ, 26 октября. /УЗИНФОРМ/. 25 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающим с визитом в стране руководителем миссии по наблюдению за парламентскими выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) Дугласом Уэйком.

В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели вопросы подготовки и проведения предстоящих 7 октября парламентских выборов в Узбекистане.

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