



Погода в Узбекистане на 29 октября



ТАШКЕНТ, 28 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 29 октября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 12-14°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков, лишь по Республике Каракалпакстан местами небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 10-15°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 10-15°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 12-17°.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи