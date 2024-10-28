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evrazia.su


Стали известны имена победителей «Евразия-Кинофест»
28.10.2024 15:55

НОВОСТИ В МИРЕ, 28 октября. /УЗИНФОРМ/. Больше 5 тысяч человек посетили «Евразию-Кинофест»

Свыше 50 конкурсных кинопоказов, 5 тысяч зрителей и 2 отснятых фильма: в Москве завершился «Евразия-Кинофест»

Первый Международный кинофестиваль «Евразия-Кинофест», который проходил с 17 по 21 октября, завершился в Москве. Фестиваль собрал более 5 тысяч человек на шести площадках, расположенных в разных районах столицы. Организатором события выступила автономная некоммерческая организация (АНО) «Евразия».

Гостями фестиваля стали известные актеры, режиссеры, журналисты и кинокритики из 18 стран. На церемониях открытия и закрытия присутствовали такие звезды, как Ирина Лачина, Ольга Остроумова, Ольга Кабо, Дмитрий Харатьян, Наталья Варлей, Дмитрий Нестеров, Антон Зацепин, Елена Захарова, Анастасия Макеева, Андрей Руденский, Никита Малинин, Александр Пашутин, Нонна Гришаева, Оксана Сташенко, Александр Олешко, Дмитрий Певцов и другие.

«Кинофестиваль прошел великолепно. Для мероприятия, которое проводится первый раз, и тем более в октябре, количество в 5 тысяч зрителей — это потрясающий результат. Мы подготовили замечательную конкурсную программу, а качество представленных фильмов оказалось очень высоким. Между участниками развернулась серьезная борьба, и именно это определяет успешность фестиваля», — поделился президент кинофестиваля, кинорежиссер Тигран Кеосаян.

На протяжении пяти дней представители киноиндустрии участвовали в круглых столах, творческих встречах, мастер-классах и, конечно, в конкурсных показах. На круглых столах обсуждались такие темы, как перспективы развития кино в странах Евразии, проблемы кинопроката, выход на стриминговые платформы и другие актуальные вопросы. Среди модераторов дискуссий были кинокритик и продюсер Сусанна Альперина, киножурналист Андрей Смирнов и программный директор кинофестивалей Александра Жукова.

На конкурсную программу фестиваля было заявлено 53 фильма, которые оценивались международным жюри. В состав жюри вошли народная артистка России Елена Цыплакова, заслуженный артист Узбекистана Рустам Сагдуллаев, народный артист Республики Молдова Константин Харет, режиссер из Таджикистана Руми Шоазимов, директор Ереванского международного кинофестиваля Гуж Тадевосян и другие видные деятели киноиндустрии.

«Для нашей организации «Евразия», для России и для всего континента этот фестиваль стал важным и своевременным событием. Он объединил не только режиссеров, продюсеров и актеров, но и зрителей. Через фильмы мы узнали друг о друге больше. О чем мы мечтаем? Что нас беспокоит? О чем мы размышляем? После этого фестиваля мы все стали немного ближе», — отметила председатель Совета АНО «Евразия» и депутат Госдумы Алёна Аршинова.

Победителями «Евразия-Кинофест» стали 12 фильмов. Режиссерам и актерам вручили главный приз кинофестиваля — статуэтку «Евразия», символизирующую культурный обмен между людьми континента. Гран-при был присужден российско-казахскому фильму «Ласточка» режиссера Малики Мухамеджан.

В категории документальных фильмов главный приз получила картина «Вы чье, старичье?» Шерзода Назарова и Адхамжона Абдурахмонова из Узбекистана. Лучшим короткометражным фильмом был признан «Ложный рай» китайского режиссера Иханя Диня.

Победителями «Евразия-Кинофест» стали 12 картин. Режиссерам и актерам вручили главный приз кинофестиваля — статуэтку «Евразия», символизирующую культурный обмен между людьми, живущими в странах континента. Гран-при фестиваля присудили российско-казахскому фильму «Ласточка» режиссера Малики Мухамеджан.

В категории полнометражных фильмов награду за лучшую операторскую работу получил фильм «В брюхе у тигра» режиссера Джатлы Сиддартхи (Индия – Китай – Индонезия – Тайвань – США). Приз за лучшую режиссуру получила российско-абхазская лента «Последняя цена» Наура Гармелии. Лучший сценарий был отмечен у фильма «Ласточка», созданного Сергеем Ширинским и Маликой Мухамеджан. Лучшим актером признан Абдумумин Шарипов из Таджикистана за роль в фильме «Фортуна». Награду за лучшую женскую роль получила российская актриса Ирина Гринева за фильм «Времена года».

Отдельно фильмы были отмечены дипломами и статуэтками от АНО «Евразия», президента фестиваля Тиграна Кеосаяна и мецената Илана Шора, лидера политического блока «Победа». Приз президента фестиваля «За вклад в развитие кинематографа» получила народная артистка России Ольга Остроумова. АНО «Евразия» наградило Бермет Бейшенбекову из Кыргызстана (фильм «Глубоко») за лучшую молодежную режиссуру. Фильм «Защитники Кишинева» Серджиу Будича получил диплом от Илана Шора за сохранение истории и традиционных ценностей страны. Дипломом прессы был отмечен фильм «Фортуна» таджикского режиссера Мухиддина Музаффара. Приз «За честность реалистичного высказывания и верность традициям таджикского кино» вручил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов.

«Сегодня все, кто присутствует в этом зале, — победители. Кто-то победил, сняв великолепный фильм, который теперь смотрят все. Кто-то победил, получив невероятные эмоции от просмотра шедевра. Вместе мы станем лучше и сильнее. А главное — расскажем нашу правду, защищенную от лжи и фальши», — подчеркнул Борис Чернышов.

Приз зрительских симпатий получила лента «Стихотворение о конце лета» режиссера Лама Кан-Чжао (Китай – Малайзия – Швейцария). Дипломом дебютанта был отмечен фильм «Времена года» режиссера Максима Шабалина. Диплом оргкомитета был вручен узбекской актрисе Матлюбе Алимовой в номинации «Народное признание».

«Кино — это то, на чем выросли все мы. Мы помним советские фильмы до сих пор. Именно поэтому миссия этого фестиваля так важна. Он возрождает то, что было утеряно, о чем не вспоминали 30 лет. Возрождает постсоветское кино в его лучшем, советском стиле», — сказал меценат и лидер политического блока «Победа» Илан Шор.

На фестивале не только вручались награды режиссерам, сценаристам и актерам, но и снимались фильмы. Это стало отличительной чертой фестиваля. Первым фильмом, снятым на площадке «Евразия-Кинофест», стала короткометражка «Взаимопонимание» режиссера Александра Баршака. По сюжету люди из Молдовы, Грузии и Беларуси, оказавшись в кинотеатре, благодаря технической ошибке попадают в ситуацию, где их объединяет общая история, ценности и язык. Второй фильм включал несколько историй о том, как люди разных национальностей неожиданно встречаются и становятся друзьями.

В рамках фестиваля был проведен грантовый конкурс АНО «Евразия». 17 режиссеров, актеров и сценаристов представили свои проекты национальных фильмов, рассказывающих о дружбе народов, патриотическом воспитании, важных исторических событиях стран континента и многом другом. Победители грантового конкурса, которые получат поддержку АНО «Евразия», будут объявлены 1 ноября.

Напомним, что АНО «Евразия» — автономная некоммерческая организация, реализующая гуманитарные проекты, направленные на развитие межнационального общения. Цель организации — укрепление интеграционных процессов на постсоветском пространстве при сохранении национальной идентичности народов. Одним из основных направлений деятельности «Евразии» является поддержка школьников, студентов и молодых специалистов. Среди проектов — образовательные программы, обмены, стажировки в крупных государственных и частных компаниях, медиашколы. Также «Евразия» занимается проведением профессиональных форумов для преподавателей, грантовой поддержкой журналистов и блогеров, а также поддержкой проектов в сфере сохранения истории и культуры. 

Фотографии предоставлены Пресс-службой АНО Евразия

УЗИНФОРМ

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