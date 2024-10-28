



МИД Узбекистана посетил посол Сингапура



ТАШКЕНТ, 28 октября. /УЗИНФОРМ/. 27 октября ведомство внешней политики Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сингапур (с резиденцией в Сингапуре) Зулкифли Бахарудин. Визит был предпринят с целью обсуждения текущего состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества обеих стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах сельского хозяйства, текстильной, пищевой промышленности, фондовых рынков, транспорта и связи, туризма, здравоохранения, хода реализации достигнутых ранее договоренностей. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи