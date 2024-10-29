



33-я Геленджикская регата собрала молодых спортсменов из шести государств СНГ



НОВОСТИ В МИРЕ, 29 октября. /УЗИНФОРМ/. 29 октября состоялась церемония открытия 33-й международной Геленджикской парусной регаты.



Это крупнейшее детско-юношеское соревнование по парусному спорту, в котором принимают участие более 1000 спортсменов в возрасте с 9 лет до 21 года. Парусные гонки пройдут в акватории Геленджикской бухты и будут включать участие 14 классов яхт (в том числе 3 олимпийских). Среди них Оптимист, Зум 8, Кадет, Луч-мини, Луч- радиал, Луч, Лазер-стандарт, Лазер 4.7, Лазер-радиал, 420, 29-й, парусная доска Техно, парусная доска IQF, Ракета 270.



Стоит отметить, что первая Геленджикская регата состоялась в 1990 году, а с 2022 года она получила статус Международной под эгидой Олимпийского комитета РФ. Примечательно, что в нынешнем 2024 году соревнование включено в Перечень значимых международных мероприятий, в соответствии с приказом Минспорта РФ. Помимо молодых спортсменов со всей России в регате принимают участие представители еще 5-и государств СНГ.



Так, представители Армении, в составе четырех участников, во главе с тренером Айком Сукиасяном, будут бороться за медали в классах яхт Лазер 4.7 и Оптимист.



Казахстан на соревнованиях представлен 8-ю спортсменами из Алматинской и Туркестанской областей, выступающих в классах Оптимист, Луч, Лазер-стандарт, Луч-радиал, Луч-мини.



Из Кыргызстана участие примут три спортсмена в классе Оптимист совместно с тренером Виктором Александровичем Брюховым.



Узбекские спортсмены поборются за медали в классах Лазер 4.7 и Оптимист под руководством наставника Вячеслава Николаевича Буткевича.



Белорусские спортсмены представлены 19-ю участниками в различных классах и традиционно готовы составить реальную конкуренцию в гонках.



Всего в ходе соревнования запланировано 6 гоночных дней с 29 октября по 3 ноября, где по результатам будет разыграно 45 комплектов наград, а также ценные призы и подарки от спонсоров.



Безусловно, регата станет для всех молодых спортсменов незабываемым событием, праздником спорта и важнейшим этапом в спортивном самосовершенствовании.



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