



МИД Узбекистана посетил глава СНГ



ТАШКЕНТ, 29 октября. /УЗИНФОРМ/. 28 октября руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с пребывающим в стране в рамках наблюдения за ходом парламентских выборов Генеральным секретарем Содружества Независимых Государств Сергеем Лебедевым. В ходе переговоров стороны провели обмен мнениями по приоритетным направлениям развития двустороннего сотрудничества, обсудили ход реализации итогов недавнего заседания Совета глав государств СНГ, график и повестку предстоящих совместных мероприятий. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи