МИД Узбекистана посетил глава СНГ

МИД Узбекистана посетил глава СНГ29.10.2024 09:11
ТАШКЕНТ, 29 октября. /УЗИНФОРМ/. 28 октября руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с пребывающим в стране в рамках наблюдения за ходом парламентских выборов Генеральным секретарем Содружества Независимых Государств Сергеем Лебедевым.
В ходе переговоров стороны провели обмен мнениями по приоритетным направлениям развития двустороннего сотрудничества, обсудили ход реализации итогов недавнего заседания Совета глав государств СНГ, график и повестку предстоящих совместных мероприятий.
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