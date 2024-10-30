Рассмотрены меры поддержки отечественного строительного бизнеса

ТАШКЕНТ, 30 октября. /УЗИНФОРМ/. 29 октября в Министерстве инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана был проведен "круглый стол" на тему "Перспективы поддержки и развития деятельности отечественных строительных компаний на внешних рынках".

В мероприятии приняли участие министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов и более 20 руководителей местных строительных компаний, которые поделились своими проблемами и предложениями по развитию отрасли.

В ходе мероприятия на основе конкретных кейсов были рассмотрены актуальные вопросы, препятствующие местным строительным компаниям участвовать в тендерах на строительство крупных объектов финансируемых международными финансовыми институтами (МФИ) на внутренних и внешних рынках.

В частности, было отмечено, что в настоящее время реализуется 114 проектов с участием кредитных средств МФИ/ИПФО с общей стоимостью закупок $15,5 млрд. В период с января по сентябрь этого года осуществлены закупки по 450 лотам, что составляет 118% от прогнозного объема. Между тем, с местными компаниями заключен 131 контракт на общую сумму $443,2 млн или 39,4% от общего количества контрактов. Ведётся работа над доведением данного показателя до 70%.

Предпринимателями также были выдвинуты 15, основанных на практическом опыте, конкретных предложений, направленных на стимулирование участия местных строительных компаний в крупных проектах, финансируемых МФИ на территории других стран.

Все озвученные предложения были приняты к дальнейшей разработке и формированию системных централизованных мер. Ответственным руководителям даны поручения по активизации работы с международными финансовыми организациями в части касающейся выделения квот на привлечение местных строительных компаний при осуществлении крупных инвестпроектов в стране.

УЗИНФОРМ