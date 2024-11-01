



Погода в Узбекистане на 2 ноября



ТАШКЕНТ, 1 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 2 ноября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 19-21° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 15-20° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 17-22° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 18-23° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 18-23° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 20-25° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, в первой половине дня местами возможен небольшой дождь,туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 15-20° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13° тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи