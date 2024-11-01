advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
02.11.2024 / 23:08 msk / 01:08 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023

19.4% (13)  - Положительно
 4.5% (3)  - Более положительно, чем отрицательно
 22.4% (15)  - Нейтрально
 23.9% (16)  - Более отрицательно, чем положительно
 16.4% (11)  - Отрицательно
 13.4% (9)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 67     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


Глава государства поздравил коллектив АГМК
01.11.2024 10:28

ТАШКЕНТ, 1 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился с поздравлениями к коллективу Алмалыкского горно-металлургического комбината.

В обращении говорится:

"Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас, весь дружный многонациональный коллектив Алмалыкского горно-металлургического комбината с 75-летием со дня образования этого крупного производственного комплекса – гордости промышленности Узбекистана.

Благодаря самоотверженному труду высококвалифицированных горняков, специалистов, рабочих и служащих многоотраслевой комбинат, завоевавший своими славными традициями мировую известность, вносит огромный вклад в повышение экономической мощи нашей страны и благосостояния народа.

В последние годы в целях реализации приоритетных задач по эффективному использованию имеющихся запасов природных ресурсов и развитию национальной промышленности, основанной на передовых технологиях, на комбинате осуществляется масштабная модернизация.

На площадках «Кальмакир», «Ангрен», «Чадак», «Хандиза» и открытом новом месторождении «Ёшлик–1» было построено 6 предприятий по глубокой переработке сырья, 5 обогатительных фабрик, медеплавильный и цинковый заводы, объекты производственной инфраструктуры.

Все мы, конечно, гордимся тем, что в результате таких важных преобразований комбинат занимает достойное место в числе тридцати крупнейших в мире комплексов по производству меди.

В настоящее время здесь завершается строительство 3-й меднообогатительной фабрики мощностью переработки 60 миллионов тонн руды в год. А недавно в ходе поездки в Алмалык мы вместе с вами дали старт строительству 4-й меднообогатительной фабрики такой же мощности. После пуска в эксплуатацию этих производств комбинат сможет ежегодно перерабатывать 160 миллионов тонн сырья. Это рекордный показатель в истории промышленности Узбекистана.

Заслуживает внимания, что таким образом на комбинате будут созданы тысячи новых рабочих мест для жителей Ташкентской области. Все это – конкретный результат нашей системной работы по развитию драйверных отраслей промышленности и более полному задействованию потенциала регионов.

Дорогие соотечественники!

Как вы знаете, мы придаем приоритетное значение вопросам привлечения крупных инвестиций в освоение природных ресурсов, подготовку высококвалифицированных кадров для промышленной сферы.

В этом плане возлагаем большие надежды на созданную в составе комбината Инженерную школу, действующую на основе передового опыта, в частности, программ дуального образования. Также следует отметить большой вклад в выполнение данных задач алмалыкских филиалов Ташкентского государственного технического университета и Московского института стали и сплавов. Мы продолжим укреплять материально-техническую и учебно-методическую базу этих вузов.

В рамках обеспечения жизненных интересов человека уделяется серьезное внимание стимулированию нелегкого труда рабочих и служащих комбината, улучшению условий их труда и отдыха.

В будущем работа в этом направлении, конечно, будет поднята на новый уровень.

Пользуясь случаем, от всей души поздравляю и желаю дальнейших успехов группе рабочих и служащих комплекса, удостоенных в связи с сегодняшним праздником высоких наград Родины.

Уважаемые участники торжества!

Желаю вам еще более высоких достижений в укреплении роли и значения такого ведущего промышленного предприятия, как Алмалыкский горно-металлургический комбинат, в построении Нового Узбекистана – государства с сильной экономикой, которая становится важной и неотъемлемой частью глобального производства.

Еще раз поздравляю вас с сегодняшней знаменательной датой в жизни комбината, имеющего славное прошлое и яркое будущее, желаю всем вам новых трудовых побед, крепкого здоровья и благополучия вашим семьям. "

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
ОДКБ в контексте трансграничных логистических регионов
Мультимодальный Международный транспортный коридор (МТК) «Север – Юг» связывает север Европы...
Зона свободной экономики: первые успешные шаги
В декабре 2008 года на карте Узбекистана появилась территория площадью 500 га, на которой предпринимательская деятельность...
Экономические пути преодоления региональной конфликтогенности в контексте современного мирового кризиса
В современном мире существуют сотни конфликтогенных регионов.
O'zbek velosipedchilari Tour De France ishtirokchilari bo'lishadi
O'zbekiston velosport Federatsiyasi to'rtta litsenziyani qo'lga kiritdi.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Российская Федерация и Узбекистан подписали соглашение о строительстве атомной станции малой мощности
Обзор прессы с 27 мая по 2 июня
31.05.2024
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии, посвященной открытию памятника Народному артисту Узбекистана Батыру Закирову
Обзор прессы с 13 по 19 мая
17.05.2024
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
Обзор прессы с 11 по 17 сентября
15.09.2023
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на первом саммите глав государств Центральной Азии и Совета сотрудничества арабских государств Залива
Обзор прессы с 17 по 23 июля
20.07.2023
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ