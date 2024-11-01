



Глава государства поздравил коллектив АГМК



ТАШКЕНТ, 1 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился с поздравлениями к коллективу Алмалыкского горно-металлургического комбината. В обращении говорится: "Дорогие друзья!



От всей души поздравляю вас, весь дружный многонациональный коллектив Алмалыкского горно-металлургического комбината с 75-летием со дня образования этого крупного производственного комплекса – гордости промышленности Узбекистана.



Благодаря самоотверженному труду высококвалифицированных горняков, специалистов, рабочих и служащих многоотраслевой комбинат, завоевавший своими славными традициями мировую известность, вносит огромный вклад в повышение экономической мощи нашей страны и благосостояния народа.



В последние годы в целях реализации приоритетных задач по эффективному использованию имеющихся запасов природных ресурсов и развитию национальной промышленности, основанной на передовых технологиях, на комбинате осуществляется масштабная модернизация.



На площадках «Кальмакир», «Ангрен», «Чадак», «Хандиза» и открытом новом месторождении «Ёшлик–1» было построено 6 предприятий по глубокой переработке сырья, 5 обогатительных фабрик, медеплавильный и цинковый заводы, объекты производственной инфраструктуры.



Все мы, конечно, гордимся тем, что в результате таких важных преобразований комбинат занимает достойное место в числе тридцати крупнейших в мире комплексов по производству меди.



В настоящее время здесь завершается строительство 3-й меднообогатительной фабрики мощностью переработки 60 миллионов тонн руды в год. А недавно в ходе поездки в Алмалык мы вместе с вами дали старт строительству 4-й меднообогатительной фабрики такой же мощности. После пуска в эксплуатацию этих производств комбинат сможет ежегодно перерабатывать 160 миллионов тонн сырья. Это рекордный показатель в истории промышленности Узбекистана.



Заслуживает внимания, что таким образом на комбинате будут созданы тысячи новых рабочих мест для жителей Ташкентской области. Все это – конкретный результат нашей системной работы по развитию драйверных отраслей промышленности и более полному задействованию потенциала регионов.



Дорогие соотечественники!



Как вы знаете, мы придаем приоритетное значение вопросам привлечения крупных инвестиций в освоение природных ресурсов, подготовку высококвалифицированных кадров для промышленной сферы.



В этом плане возлагаем большие надежды на созданную в составе комбината Инженерную школу, действующую на основе передового опыта, в частности, программ дуального образования. Также следует отметить большой вклад в выполнение данных задач алмалыкских филиалов Ташкентского государственного технического университета и Московского института стали и сплавов. Мы продолжим укреплять материально-техническую и учебно-методическую базу этих вузов.



В рамках обеспечения жизненных интересов человека уделяется серьезное внимание стимулированию нелегкого труда рабочих и служащих комбината, улучшению условий их труда и отдыха.



В будущем работа в этом направлении, конечно, будет поднята на новый уровень.



Пользуясь случаем, от всей души поздравляю и желаю дальнейших успехов группе рабочих и служащих комплекса, удостоенных в связи с сегодняшним праздником высоких наград Родины.



Уважаемые участники торжества!



Желаю вам еще более высоких достижений в укреплении роли и значения такого ведущего промышленного предприятия, как Алмалыкский горно-металлургический комбинат, в построении Нового Узбекистана – государства с сильной экономикой, которая становится важной и неотъемлемой частью глобального производства.



Еще раз поздравляю вас с сегодняшней знаменательной датой в жизни комбината, имеющего славное прошлое и яркое будущее, желаю всем вам новых трудовых побед, крепкого здоровья и благополучия вашим семьям. " УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи