Ташкент посетила правительственная делегация РФ

ТАШКЕНТ, 2 ноября. /УЗИНФОРМ/. 1 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с рабочим визитом в Ташкент делегацией Российской Федерации во главе с заместителем председателя правительства Дмитрием Чернышенко.

В ходе аудиенции глава государства и его гости рассмотрели вопросы расширения образовательного и гуманитарного обмена между двумя странами, включая запуск новых филиалов ведущих российских вузов в Узбекистане, подготовку высококвалифицированных педагогических кадров.

Кроме того, были рассмотрены вопросы развития взаимодействия между регионами Узбекистана и Дальнего Востока РФ, сотрудничества в сфере туризма.

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