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33-я международная Геленджикская регата стала настоящим праздником спорта для молодых яхтсменов
03.11.2024 20:38

НОВОСТИ В МИРЕ, 3 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня завершилось самое массовое детско-юношеское соревнование по парусному спорту - Международная 33-я Геленджикская регата. Более 1000 молодых спортсменов, в возрасте от 9 лет до 21 года, в 14-и классах яхт (из которых 3 олимпийские), в течение 6-и гоночных дней боролись за более чем 40 комплектов наград.

Причем, для юных спортсменов соревнование стало настоящим испытанием на выносливость, силу духа и мастерство. Погодные условия были настолько разнообразны - от практически безветрия, в первый гоночный день, до серьезного шторма в последние 2 дня. Это на деле заставило каждого из спортсменов выложиться по полной, задействовав, без исключения, все навыки и умения, полученные в ходе тренировок.

Одним словом, получилась острая, азартная, конкурентная спортивная борьба, вызвавшая море положительных эмоций и никого не оставившая равнодушным. Даже, невзирая на разорванные паруса, поломанную, в ходе гонок, матчасть, многократные «киляния» и вынужденные сходы с дистанции - ребята остались исполнены энергии и энтузиазма вернуться сюда в следующем году и продолжить спортивную борьбу.

Безусловно, 33-я международная Геленджикская регата, по праву, была внесена в 2024 году Минспорта РФ в Перечень значимых спортивных соревнований. И, однозначно, стала грандиозным праздником спорта, без исключения, для каждого участника из 35 регионов России и 5-и стран СНГ: Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Спортивное событие, без преувеличения, можно назвать ключевым, в деле популяризации молодежного спорта и здорового образа жизни, а также серьезной базой в продвижении в спортивной карьере и подготовки спортсменов, способных в будущем стать яркими представителями спорта высоких достижений.

Хотелось бы отметить победителей в абсолютных зачетах в своих классах парусных яхт (комплекты медалей разыгрывались с учетом дополнительных зачетов).

Так, в самом многочисленном классе Оптимист - первое место занял Рябых Даниил Олегович (Санкт Петербург, СЗФО, АНООДО «Академия парусного спорта»);
- в классе Зум 8 - Казенкин Данила Денисович (Самарская обл., Тольятти, ПФО, ГАУ ДО СО «СШОР № 6», я/к «Дружба»);
- Кадет - Антипов Богдан Алексеевич и Соломко Полина Антоновна (Саратовская обл., Саратов, ПФО, СРОО «СФПССО»);
- Лазер 4.7 победителем стал Иванов Денис Андреевич (Воронежская обл., Воронеж, ЦФО, ГБУ ДО ВО «СШОР водных видов спорта»);
- Луч – мини - Бузулеев Богдан Дмитриевич (Санкт-Петербург, СЗФО, СПб ГБУ ДО СШОР по парусному спорту «Крестовский остров»);
- Луч-радиал - Малков Глеб Альзатович (Санкт-Петербург, СЗФО, СПб ГБУ ДО СШОР по парусному спорту «Крестовский остров», Комитет по ФК и С);
- Лазер-радиал - Кривобоков Илья Сергеевич (Самарская обл., Тольятти, ПФО, ГАУ ДО СО «СШОР № 6», я/к «Дружба»);
- Луч (стандарт) - Гунько Никита Игоревич (Ростовская обл., Ростов-на-Дону, ЮФО, ГБУ ДО РО «СШОР № 8»);
- Лазер-стандарт - Мартончик Матвей Олегович (Республика Беларусь, Минск, СДЮШОР парусного спорта);
- 420-й - Набиев Данияр Рагимович и Корохов Леонид Алексеевич (СПб ГБУ ДО СШОР по парусному спорту «Крестовский остров», Комитет по ФК и С);
- 29-й - Пименов Илья Александрович и Ромакин Глеб Дмитриевич (Самарская обл., Тольятти, ПФО, ГАУ ДО СО «СШОР № 6», я/к «Дружба»);
- парусная доска Техно – Богачев Александр Сергеевич (Севастополь, ЮФО, ГБУ города Севастополя «СШОР № 1, «ГАУ «ЦСП СКС»);
- парусная доска IQF – Нестеренко Дмитрий Максимович (Севастополь, ЮФО, ГБУ города Севастополя «СШОР № 1, « ГАУ «ЦСП СКС»);
- Ракета 270 - Зрячев Святослав Алексеевич (Нижегородская обл., Нижний Новгород, ПФО, МБОУ ДО «СШ по парусному спорту»).

Как отмечают организаторы соревнований, ведётся работа по расширению представленности государств - участников, в уже ставшим авторитетным в мире спорта международном соревновании.

Также отметим, что в этом году, Армения была представлена командой из четырех участников, во главе с тренером Айком Сукиасяном, которые боролись за медали в классах яхт Лазер 4.7 и Оптимист.

Казахстан на соревнованиях представляло 8 спортсменов из Алматинской и Туркестанской областей, выступивших в таких классах яхт, как Оптимист, Луч, Лазер-стандарт, Луч-радиал, Луч-мини во главе с тренерами Куливацким Олегом Николаевичем, Пичугиным Станиславом Викторовичем, Эргашхановым Шадманом Рустамовичем.

Из Кыргызстана участие приняли три спортсмена в классе Оптимист совместно с тренером Виктором Александровичем Брюховым.

Узбекские спортсмены соревновались в классах Лазер 4.7 и Оптимист под руководством наставника Вячеслава Николаевича Буткевича.

Белорусские спортсмены были представлены 19-ю участниками в различных классах яхт.

Напомним, что Геленджикская регата проводится с 1990 года. А с 2022 года (уже в 3-й раз) соревнования проходят в статусе Международных, под эгидой Олимпийского комитета Российской Федерации.

УЗИНФОРМ

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