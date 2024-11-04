



Погода в Узбекистане на 5 ноября



ТАШКЕНТ, 4 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 5 ноября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 3-8 м/с, возможно усиление до 10-12 м/с. Температура ночью 10-12° тепла, днем 15-17° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами дождь, в отдельных районах возможен сильный. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 13-18° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь, в отдельных районах возможен сильный. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 13-18° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь, в отдельных районах возможен сильный. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 13-18° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17° тепла, днем 20-25° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 12-17° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), местами сильные. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью и днем 5-10° тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи