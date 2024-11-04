Погода в Узбекистане на 5 ноября

Погода в Узбекистане на 5 ноября04.11.2024 11:33
ТАШКЕНТ, 4 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 5 ноября, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 3-8 м/с, возможно усиление до 10-12 м/с. Температура ночью 10-12° тепла, днем 15-17° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, местами дождь, в отдельных районах возможен сильный. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 13-18° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами дождь, в отдельных районах возможен сильный. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 13-18° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами дождь, в отдельных районах возможен сильный. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 13-18° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17° тепла, днем 20-25° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 12-17° тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), местами сильные. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью и днем 5-10° тепла.
УЗИНФОРМ