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 13.4% (9)  - Затрудняюсь с ответом
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Пресс-служба АНО «ДВД "Россия"»


Национальный центр «Россия» соберёт представителей 101-й страны на Симпозиуме «Создавая будущее»
04.11.2024 18:11

НОВОСТИ В МИРЕ, 4 ноября. /УЗИНФОРМ/. 4 ноября, в Москве стартует Международный симпозиум «Создавая будущее». Его участники — ученые, исследователи, футурологи, писатели-фантасты и представители органов власти из 101 страны, сообщает пресс-служба Национального центра «Россия».

Симпозиум стал первым мероприятием в Национальном центре «Россия», который был создан по распоряжению Президента Российской Федерации Владимира Путина для сохранения наследия Выставки «Россия» и демонстрации достижений страны на постоянной основе.

В трехдневной программе запланированы более 60 мероприятий по четырем направлениям: будущее человека, будущее технологий, будущее многополярного мира, будущее цивилизаций.

Трек «Будущее человека» посвящен возможным изменениям общественной жизни в условиях развития биологических и цифровых технологий, а также созданию новых трендов в культуре и урбанистике.

В рамках направления «Будущее технологий» участники обсудят триггерные инновации, способные изменить мир и общество, а также последствия дальнейшего прогресса современных технологических решений.

Трек «Будущее многополярного мира» охватывает вопросы развития государств, отношений между странами и международными организациями. В рамках этого направления эксперты дадут прогнозы трансформации общественных процессов.

Направление «Будущее цивилизаций» посвящено разбору сценариев развития человечества, глобальных этических и философских вопросов.

В рамках Симпозиума состоится открытие выставки «Наследие для будущего» — масштабного проекта, поддерживающего идею диалога о будущем мира, в центре которого находится человек. Выставка разделена на три главы.

Первая из них демонстрирует преемственность традиций инноваций: от идей визионеров и фантастов со всего мира до достижений изобретателей.

Вторая глава выставки — более 250 произведений молодых художников из России, Бразилии, Индии, Ирана, Китая и Эфиопии. В своем творчестве молодые авторы продемонстрировали личный отклик на вызовы современности. Куратором экспозиции выступил ректор Санкт-Петербургской академии художеств им. И. Е. Репина Семен Михайловский. Центральный экспонат выставки — «Сын Земли» — уменьшенная копия скульптуры одного из самых ярких представителей современного китайского искусства Дуна Шубина.

Третья глава выставки переносит зрителя в уникальный арт-объект и одновременно лекторий — пространство, где каждый сможет стать творцом нашего общего будущего и предложить новые идеи для улучшения мира.

Экспозиция работает для участников Симпозиума с 4 по 6 ноября, а уже 7 ноября увидеть ее сможет любой желающий. Как и все мероприятия в Национальном центре «Россия», она будет бесплатной для посещения.

«Мы рады приветствовать гостей на первом мероприятии Национального центра «Россия» — симпозиуме, который позволяет не только обсудить, но и начать вместе проектировать будущее. В нем примут участие спикеры и делегаты из 101 страны. Надеюсь, что универсальная площадка, которую мы с любовью создавали для эффективного диалога представителей разных национальностей, традиций и культур, поможет сделать наше общее будущее светлым, комфортным и счастливым», — подчеркнула руководитель Управления международного сотрудничества Национального центра «Россия» Татьяна Карева.

Симпозиум объединит более 3 000 участников из России, Индии, Италии, Ирана, Китая, ОАЭ, Сербии, США и Франции и других стран.

Многие иностранные участники Симпозиума уже успели познакомиться с Россией, и каждый с восторгом отмечал особое душевное тепло и гостеприимство местных жителей, а также испытал чувство единения с ними.

«Нас учат бояться и избегать таких мест, как Россия, но здесь меня встречают с открытыми объятиями. Я чувствую себя здесь как дома. Это совершенно особенное место, здесь очень тепло и радушно. И я чувствую себя частью этого сообщества», — отметил директор по политике и исследованиям DD Geopolitics Джон Молера (США).

Программа симпозиума опубликована на сайте — https://future.russia.ru/. В дни проведения на нем будут доступны трансляции мероприятий Симпозиума.

Распоряжение о создании Национального центра «Россия» Владимир Путин подписал 1 июля 2024 года. Центр создан для сохранения наследия Выставки «Россия» и демонстрации достижений страны на постоянной основе.

УЗИНФОРМ

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