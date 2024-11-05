Глава МИД Узбекистана отправился в Сеул

НОВОСТИ В МИРЕ, 5 ноября. /УЗИНФОРМ/. 4 ноября делегация МИД Узбекистана во главе с министром иностранных дел Бахтиером Саидовым отправилась с визитом в Южную Корею.

Целью поездки явилось участие в прошедшем в Сеуле 17-м форуме сотрудничества "Центральная Азия - Республика Корея", в ходе которого были обсуждены вопросы развития межрегионального сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и логистики, борьбы с экологическими вызовами, обеспечения надежных цепочек поставок, переработки критических полезных ископаемых, цифровизации, туризма.

На полях форума делегация Узбекистана была принята Президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем, проведены встречи с министром иностранных дел Чо Тхэ Ёлем, руководством компаний «CJ Group», «Youngone Corporation», «Hyundai Motor Group», Фонда экономического развития и сотрудничества, Федерации корейской промышленности.

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