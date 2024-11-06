



Глава Узбекистана выступил на саммите СГГ ОТГ



НОВОСТИ В МИРЕ, 6 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, пребывающий с рабочим визитом в Бишкеке, принял участие в заседании Совета глав государств Организации тюркских государств. В выступлении главы Узбекистана на саммите говорилось: "Уважаемые главы делегаций!



Прежде всего выражаю искреннюю признательность Президенту Кыргызской Республики уважаемому Садыру Нургожоевичу Жапарову за организацию нашего саммита на высоком уровне и оказываемое традиционное гостеприимство в прекрасном городе Бишкеке.



Все мы являемся свидетелями осуществляемых в последние годы в Кыргызстане динамичных реформ и коренных изменений во всех сферах. Этот величественный комплекс, в котором проходит наше сегодняшнее мероприятие, ярко подтверждает мои слова.



Мы как близкие друзья и братья безмерно радуемся, что в стране обеспечивается общественно-политическая стабильность, возводятся современные промышленные и инфраструктурные объекты, повышается международный авторитет и статус государства.



Желаю кыргызской стороне успешного председательства в нашей Организации, определившей его основной целью партнерство в области экономической интеграции, общего развития, цифрового будущего и безопасности.



Пользуясь случаем, также искренне поздравляю Президента Республики Казахстан уважаемого Касым-Жомарта Кемелевича Токаева с плодотворным председательством в нашей структуре, проходившем под девизом “Тюркская эпоха!”.



Уважаемые коллеги!



К сожалению, за прошедшее после наших встреч в Астане и Шуше время глобальные геополитические процессы обрели еще более сложный характер. Резко усиливается атмосфера конкуренции и недоверия между ведущими государствами, возникают новые очаги противостояний и войн, усугубляются разные угрозы и вызовы.



Конечно, наши государства всесторонне ощущают их негативное воздействие и последствия. Надо сказать, что эти проблемы становятся серьезным препятствием на пути наших совместных планов и крупных проектов в сферах торговли, инвестиций, транспорта, энергетики, сельского хозяйства и других.



В рамках нашей Организации целесообразно продолжить системный диалог по вопросам политики и безопасности, активно продвигать единую и четкую позицию по международным проблемам, исходя из наших общих интересов.



Речь прежде всего идет о продолжающейся на Ближнем Востоке несправедливой войне и наблюдающихся двойных стандартах.



Ничем невозможно оправдать беспрецедентную гуманитарную трагедию в секторе Газа и Ливане, разрушительные атаки против мирного населения, особенно гибель невинных детей, стариков и женщин. Мы также решительно осуждаем действия, направленные на ограничение деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам.



Единственный путь решения этого многолетнего конфликта – создание в соответствии с международными актами и резолюциями независимого государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме на основе границ 1967 года.



Надеюсь, что на саммите арабо-мусульманских государств, который пройдет на следующей неделе в городе Эр-Рияде будет найдено конструктивное политическое решение данной проблемы.



Когда речь идет о безопасности, в центре нашего постоянного внимания в рамках Организации должен оставаться вопрос Афганистана. В этом направлении важно наладить механизм постоянного диалога на уровне министров и экспертов.



Считаем, что при решении острых проблем Афганистана должны обязательно рассматриваться вопросы оказания помощи действующему правительству, широкого вовлечения этого государства в региональные экономические процессы, реализации социальных и инфраструктурных проектов.



Уважаемые главы государств и правительств!



Принятие сегодня исторического документа нашей Организации – Хартии Тюркского мира – является ярким отражением усиливающегося многогранного сотрудничества наших братских стран и народов. Убежден, что на этой основе мы добьемся еще большего сплочения тюркского мира, повышения его авторитета, углубления взаимовыгодных и дружественных связей, вывода нашего сотрудничества на качественно новый уровень.



Исходя из повестки дня саммита, хотел бы обратить ваше внимание на ряд приоритетных направлений.



Во-первых, учитывая нынешний высокий уровень двустороннего и многостороннего сотрудничества наших государств, мы выступаем за расширение и укрепление договорно-правовой базы Организации.



Предлагаем принять Договор о стратегическом партнерстве, вечной дружбе и братстве тюркских государств. Думаю, что разработка этого всеобъемлющего документа выведет деятельность нашей структуры на еще более высокий политический уровень.



Во-вторых, мы полны решимости в своем стремлении создать в рамках нашей Организации пространство новых экономических возможностей.



Как показывает анализ, в настоящее время во внешнеторговом обороте наших государств доля внутренней взаимной торговли остается низкой. Весомая часть нашего импорта приходится на третьи страны. Настало время кардинально изменить ситуацию в этом направлении.



Прежде всего необходимо разработать конкретные соглашения и договоренности об устранении тарифных и нетарифных барьеров, упрощении торговых и таможенных процедур, развитии электронных торговых платформ.



Было бы весьма актуальным организовать в ближайшей перспективе в городе Ташкенте форум наших ведущих национальных аналитических центров для проведения глубоких исследований, направленных на расширение нашего торгового потенциала.



Нам следует принять планы экономических форумов, торговых и промышленных выставок, взаимных визитов на уровне регионов на следующий год, а также совместную программу по участию в государственных закупках, кооперации и локализации.



Если эти приоритетные задачи возложить на заместителей Премьер-министров наших стран, то обязательно очень скоро мы увидим конкретные результаты.



В-третьих, в настоящее время в таких непростых глобальных экономических условиях, наиболее актуальный вопрос – это обеспечение непрерывности инвестиционных процессов.



Возрастает спрос на капитал и его стоимость на мировом финансовом рынке. Усложняются условия выделения развивающимся государствам долгосрочных и “зеленых” кредитов.



В рамках нашей Организации мы должны уделить серьезное внимание внедрению финансовых инструментов. Считаем необходимым рассмотреть вопросы активизации работы Тюркского инвестиционного фонда, создания по нашей инициативе Тюркского банка развития.



Актуально также широкое привлечение к проектам регионального значения международных финансовых институтов и зарубежных инвестиционных компаний. В этой связи предлагаем организовать Тюркский инвестиционный форум, первое заседание которого готовы провести в Узбекистане.



В-четвертых, еще один приоритетный вопрос – эффективное использование транспортных коридоров.



Оптимизация транзитных тарифов по Среднему коридору, упрощение процессов пересечения границ, создание современных логистических систем и совместных операторов полностью отвечает нашим общим интересам.



Призываем к подписанию многостороннего соглашения о переходе на электронный документооборот при перевозках и их взаимном признании в рамках Организации.



В целях детального обсуждения этих актуальных вопросов с участием представителей бизнеса предлагаем провести совместно с Альянсом логистических центров и грузоперевозчиков тюркских государств Международную логистическую конференцию.



В-пятых, выдвигаем инициативу о разработке Концепции цифрового Тюркского мира, направленной на широкое внедрение экономики будущего.



Данная концепция послужит взаимному обмену передовым опытом и достижениями наших стран в IT-сфере, созданию цифровых систем инноваций, инфраструктуры и науки, крупных дата-центров.



В-шестых, еще раз искренне поздравляю и желаю больших успехов Президенту Азербайджана уважаемому Ильхаму Гейдаровичу Алиеву в связи с началом на следующей неделе работы Глобального саммита СОР-29 в Баку.



Для поиска решений острых экологических проблем, связанных с изменением климата, считаем необходимым ускорить создание Тюркского экологического совета на уровне министров. Готовы провести его первую встречу в следующем году в Узбекистане.



Уважаемые главы делегаций!



В целях дальнейшего сближения наших братских народов, воспитания молодежи в духе, достойном наших предков было бы хорошо издать многотомный сборник фольклора тюркских народов на языках стран – членов Организации.



В этом направлении нашей актуальной задачей является совместное проведение фундаментальных исследований, таких как “История тюркских стран”. Вместе с тем, думаю, будет целесообразным стимулирование непосредственного перевода с тюркских языков, налаживание в наших школах факультативных занятий о тюркских народах и их истории, этнографии, культуре и искусстве.



В этой связи выражаем готовность Узбекистана стать полноправным членом Фонда тюркской культуры и наследия.



Дорогие друзья!



Сердечно поздравляю Премьер-министра Венгрии уважаемого господина Виктора Орбана с награждением сегодня Высшим орденом Тюркского мира.



В завершение своего выступления хочу особо подчеркнуть.



Наше практическое взаимодействие в рамках Организации создает широкие возможности для укрепления наших позиций в стремительно меняющемся мире, предупреждения разных угроз и новых вызовов дальнейшего углубления наших связей.



Убежден, что результаты сегодняшнего саммита станут достойным вкладом в наши грандиозные планы по обеспечению прогресса Тюркской цивилизации." На полях саммита глава Узбекистана провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи