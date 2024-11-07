



Погода в Узбекистане на 8 ноября



ТАШКЕНТ, 7 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 8 ноября, погода по прогнозам синоптиков: 7-8 ноября текущего года на территорию Узбекистана осуществится вторжение холодной и влажной воздушной массы. 7-8 ноября температура воздуха понизится ночью до 0-5 градусов тепла, местами до 3 градусов мороза, днем до 5-10 градусов тепла. В отдельных районах республики возможно усиление ветра до 13-18 м/с, по северу и пустынной зоне до 20-23 м/с. 7 ноября по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 10-12° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами небольшой дождь, в отдельных районах возможен переход в снег. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 8-13° тепла. По Хорезмской области без осадков, ночью 0-5° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 8-13° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 13-18° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. По предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи