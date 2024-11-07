



Поздравления новому главе США



ТАШКЕНТ, 7 ноября. /УЗИНФОРМ/. 6 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание избранному Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу. В послании говорится: "Уважаемый господин Трамп!



Сердечно поздравляю Вас с избранием на должность Президента Соединенных Штатов Америки и с большим удовольствием выражаю Вам свои искренние поздравления и наилучшие пожелания.



Ваша убедительная победа на выборах ещё раз наглядно подтвердила, что американский народ активно поддерживает Ваши программы и планы, направленные на укрепление международного авторитета и экономической мощи США, обеспечение глобального развития и процветания, как опытного и искусного политика.



Мы высоко ценим неизменную позицию Соединённых Штатов Америки по поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности нашей страны, а также оказываемую постоянную поддержку нашим масштабным реформам, ставшим необратимыми.



Особо хочу отметить, что именно в Ваш первый президентский срок, после наших плодотворных переговоров, прошедших в мае 2018 года в Белом доме, начался новый этап стратегического партнерства между Узбекистаном и США.



Благодаря Вашему личному вниманию наши межгосударственные отношения достигли беспрецедентного уровня развития, а наш политический диалог, основанный на взаимном доверии, уважении и поддержке, укрепился, значительно активизировались торгово-экономические, военно-технические, гуманитарные связи и сотрудничество в сфере безопасности.



Благодаря активному обмену визитами между представителями высокого уровня и законодателями наше сотрудничество поднялось на качественно новый уровень.



Уважаемый господин Президент!



Мы и впредь заинтересованы в продолжении дружественных отношений с Администрацией США под Вашим руководством, в полной реализации всех достигнутых на высшем и высоком уровнях договорённостей.



Также мы поддерживаем дальнейшее расширение регионального сотрудничества в рамках платформы «С5+1» и Соглашения о торговле и инвестициях между Центральной Азией и США.



Уверен, что наши совместные усилия позволят эффективно обогатить сотрудничество в политико-дипломатической, торгово-экономической, банковско-финансовой, энергетической, транспортной сферах, а также в сельском хозяйстве, цифровизации, инновациях, образовании и других областях новыми проектами.



Верю, что в будущем обеспечение стабильного мира в Афганистане и содействие его экономическому и социальному развитию станет неотъемлемой частью нашего сотрудничества.



В целях выведения наших долгосрочных и всеобъемлющих отношений на новый уровень ждём Вашего официального визита в Узбекистан.



Пользуясь случаем, еще раз от всего сердца поздравляю Вас с этой исторической победой, желаю крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей ответственной деятельности, а дружественному американскому народу – мира, согласия и устойчивого прогресса." УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи