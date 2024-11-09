Новый посол Люксембурга прибыл в Ташкент

ТАШКЕНТ, 9 ноября. /УЗИНФОРМ/. 7 ноября руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Герцогства Люксембург Томом Райзеном.

В ходе встречи посол вручил министру копии своих верительных грамот, а также состоялось обсуждение ключевых аспектов развития диалога двух стран по приоритетным направленимя.

С декабря минувшего года Том Райзен также является Послом Люксембурга в РФ с аккредитацией в Казахстане, в 2020-2023 годах он занимал должность руководителя подразделения по Восточной Европе и Центральной Азии в МИД Люксембурга.

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