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Глава государства поздравил медработников
10.11.2024 05:11

ТАШКЕНТ, 10 ноября. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к работникам сферы здравоохранения страны с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня их профессионального праздника.

В поздравлении говорится:

"Уважаемые медицинские работники!

Искренне, от всей души поздравляю вас, самоотверженных врачей, медсестер, ветеранов сферы, посвятивших свою жизнь благородному делу – охране здоровья человека, с профессиональным праздником.

Все мы хорошо понимаем, что здоровье народа – это бесценное богатство общества. Там, где есть мир и здоровье, обязательно будет прогресс, а жизнь людей будет счастливой и благополучной.

В этом плане достойный вклад преданных своему делу медицинских работников в достижение больших успехов и развитие человеческого капитала в Новом Узбекистане заслуживает высокого признания и огромной благодарности.

Дорогие друзья!

В результате масштабных реформ, осуществляемых в нашей стране в последние годы, кардинальные изменения происходят и в системе здравоохранения.

Прежде всего значительно вырос объем выделяемых из бюджета средств, открыта широкая дорога для развития частного сектора – благодаря этому укрепляется материально-техническая база и кадровый потенциал сферы, формируется здоровая конкурентная среда, расширяется сеть услуг, повышаются их качество и эффективность. В практику диагностики и лечения активно внедряются современные передовые технологии.

Для дальнейшего приближения к населению социальных, в том числе медицинских, услуг принимаются меры по обеспечению доступа каждой семьи к системе квалифицированного лечения и профилактики.

С этой целью обновляется деятельность первичных медико-санитарных учреждений. Так, здесь в первую очередь было начато внедрение механизмов предупреждения заболеваний, борьбы с их причинами.

Применяется новый опыт по обеспечению оказания высококвалифицированной медицинской помощи нуждающимся слоям населения на адресной и целевой основе, в разрезе махаллей. Внедряются программы «Электронная поликлиника», «Электронный рецепт». Для этого патронажные работники проходят обучение по международным стандартам.

Система скорой медицинской помощи переведена на автоматизированное электронное управление, обеспечена 1000 современных специальных автомобилей зарубежного производства.

Ближе к людям становятся и специализированные медицинские услуги. Заслуживает внимания, что это свыше 500 методов диагностики и более 800 методов лечения.

В Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре гематологии налажена практика трансплантации донорских стволовых клеток костного мозга, в Центре кардиологии – проведения сложных эндоскопических хирургических операций.

Врачи Национального медицинского центра успешно проводят в отдаленных районах сложные операции на базе закупленного в Европе передвижного кардиохирургического комплекса.

В новом современном комплексе Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии, возведение которого в нашей столице стало уникальным мегапроектом в сфере медицины, за счет созданных условий и оборудования новейшей модификации в несколько раз увеличатся объемы раннего выявления и лечения заболеваний. Самое важное, у наших соотечественников отпадет необходимость излишне тратить время и средства, выезжая на лечение за рубеж.

Несомненно, всех нас радует международное признание достижений страны в сфере медицины. В их числе получение Национальным детским медицинским центром международного сертификата, внедрение в Центре хирургии международных стандартов качества, достижение страной региональных целевых показателей в борьбе против гепатита В.

Безусловно, можно привести еще много таких примеров эффективности наших совместных усилий в этой сфере.

Недавно было принято постановление о внедрении механизмов государственного медицинского страхования. В соответствии с ним бесплатные медицинские услуги и расходы на лекарства в рамках системы будут покрываться за счет налогов, поступающих в Государственный бюджет.

Мы последовательно продолжим важную работу по обеспечению жизненных интересов и достоинства человека, усилив внимание к здоровью населения.

Чтобы качественные медицинские услуги стали еще более доступны населению, повысилась удовлетворенность работой этой системы, развитие сферы постоянно будет в центре нашего внимания.

Уверен, что вы, верные профессиональной клятве, мобилизуете все свои знания, мастерство и богатый опыт для успешного выполнения этих задач.  

Еще раз искренне поздравляю вас, достойно продолжающих традиции нашего великого предка Ибн Сино, с Днем медицинских работников, желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и успехов в вашей благородной деятельности. "

УЗИНФОРМ

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