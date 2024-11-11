Погода в Узбекистане на 12 ноября

Погода в Узбекистане на 12 ноября11.11.2024 11:33
ТАШКЕНТ, 11 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 12 ноября, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 13-15° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, к вечеру местами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 12-17° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 12-17° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Переменная облачность, к вечеру местами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 14-19° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 5-10° тепла.
УЗИНФОРМ