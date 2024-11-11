Глава Узбекистана отбыл в Саудовскую Аравию

НОВОСТИ В МИРЕ, 11 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с рабочим визитом в Саудовскую Аравию.

Поездка предпринята по приглашению короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда с целью участия в предстоящем в Эр-Рияде внеочередном арабо-исламском саммите, посвященном эскалации ситуации в секторе Газа и Ливане, а также выработке мер по скорейшему урегулированию ближневосточного конфликта.

По завершении саммита глава Узбекистана проследует в Азербайджан, где примет участие в мероприятиях 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

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